台麥當勞驚見「無頭人」！　網民揭更誇張真相：頭竟然放在…

再過不久就是農曆七月，許多市民在此時都會注意不要觸犯禁忌，以免引鬼上身，不過很多事往往是人心作祟，並不是真的靈異事件。有台灣網友近期發文分享，表示在麥當勞內看見一個無頭女顧客，當場被嚇壞，但靠近一看才發現女子的整顆頭在桌下，原來是她脖子彎得太低，而原PO見狀後則直呼「這人的柔軟度也太好了吧」。

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原PO在「爆廢公社公開版」發文，他表示8號晚間到麥當勞用餐，無意間看見一位女顧客，只見原PO照片中的女顧客雙手放在大腿上，但卻沒有看見頭部出現在外套上方或桌前，原PO說到「就很想問她那妳怎麼吃麥當勞，後來覺得不對，沒頭的話應該會噴血，或是充滿血漬，結果走近一看，原來是頭折在下面睡」。

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原來女子睡著後將頭低下，整顆頭低到桌子下方，原PO才以為頭消失了，不過對於女子的柔軟度，原PO也感到佩服，他說「這人的柔軟度也太好了吧，這樣脖子不會扭到喔」。

網友踏進麥當勞看見無頭女顧客，但仔細一看發現女子的頭部其實是在桌下。（Facebook@爆廢公社公開版）

而貼文一出後，不少網友也紛紛留言，「這確定是人嗎」、「如果這是驚悚小說情節，你可能就不會正常的走出店門了」、「有人注意到她的腳腳嗎，穿紙袋」、「外面經過的路人看到會嚇死」、「這個是忍者嗎」、「這樣的睡姿也太強了」、「不能好好的睡嗎」。

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