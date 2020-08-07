兩好友IG曬甜蜜男友照　台女驚揭絕望真相：跟她們說嗎？

閒時無聊碌IG是很多人的習慣，一名台灣女網民日前碌IG時卻有驚人的發現，原來她看到兩個朋友分別貼出和「男友」的合照，而這名男生竟然是同一個人，令樓主不知如何是好，只有上網詢問網民的意見。

樓主發現兩個朋友分別貼出和「男友」的合照，而這名男生竟然是同一個人。（《前度》劇照）

該名女網民在討論區Dcard以「IG限時動態的驚人發現...」為題發文，表示「今天滑IG時看著看著，看到不同女生的限時，都跟同一個男生出去」，而令樓主震驚的是兩名女生都說這位男子是「男友」，顯示男生很大機會一腳踏兩船。

得知這個驚人消息後，樓主完全不敢相信，「台中有這麼小嗎頓時左右為難，可以吃甘蔗（初時甜言密語，後來原來是渣男）吃成這樣」。樓主補充，兩名女生都是她的朋友，女生應該互不認識，來自不同的交友圈，而男生則是樓主不認識的。面對這樣的情況，樓主真的左右為難，詢問網民「該...該...跟他們說嗎」。

該名女網民在討論區Dcard以「IG限時動態的驚人發現...」為題發文。（資料圖片）

對於應不應該把真相告訴兩名女性朋友，網民意見不一，有人指作為朋友應該告訴她們，但亦有網民認為要弄清楚真是同一個人：

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