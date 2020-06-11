電腦揭老公黑暗一面　屢次偷食藏15GB性愛片　台妻驚覺變主角提告

丈夫愛妻顧家是每一位女士的夢想，但台灣一名人妻最近借用另一半的電腦買口罩時，驚覺電腦內竟儲存共15GB的性愛影片和照片，自己更在不知情下成為「女主角」之一。她指控丈夫儲存的影片以偷食對象的名字分類，至少要花一整天才看完，資料夾亦有情婦和丈夫的情慾對話截圖，內容露骨。

台灣一名人妻最近借用丈夫的電腦買口罩時，竟發現內裏儲存共15GB的性愛影片和照片，揭發男方多次偷食。（《夫妻的世界》劇照）

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台灣傳媒報道，任職外商銀行副總裁的林姓台男與妻子婚後育有一子，林妻今年4月借用丈夫電腦，上網幫小朋友買口罩和準備報稅資料，卻突然在電腦看到以女性命名的資料夾，點擊後發現大量性愛影片和照片，其中包括自己，「我們婚前出遊，晚上在旅館做愛的影片都被他錄影下來，要不是親眼看到，我渾然不知」。

林妻指影片和照片多達15GB，依照女方姓名及拍攝年份分類，影片最早可回溯至2009年，連同自己共有10名女性被拍，其中部分女子更是在不知情下遭偷拍，「有個女生說不要拍、不要拍，他還是繼續拍；還有一個說不要拍，他說他關掉了，鏡頭卻放在旁邊繼續錄」。

台妻指控丈夫偷拍性愛影片，皆以偷食的女性對象的名字分類，令她非常震撼，也無法看完整段影片。（《夫妻的世界》劇照）

林妻指控有女性在影片中一動不動地躺在床上，任由林男擺弄，「他把女生的衣服脫下來，就像A片一樣，女生完全都沒意識，也沒反應」，林妻自言看到後非常震撼，無法看完整段影片。

據報林男在交往至結婚期間，不但同時偷食兩女，其中一人為分行女行長，電腦更收藏多達40段與她的性愛影片，包括口交畫面，兩人的鹹濕對話截圖有「我要人體壽司喔」、「我要把你拖到草叢裏」等字句。

林男過去多次被妻子「斷正」，他卻強調不會再犯，並承諾若再與其他女子有親密行為，便會賠償妻子100萬元台幣（約26萬港元）；直至女方後來提出離婚，他即當場封鎖分行女行長的即時通訊帳號，以及提供手機解鎖密碼，以挽回妻子。

今年3月底，林妻再揭發丈夫與情婦藕斷絲連，為免更多女性受害，她遂決定控告丈夫涉嫌乘機性交等罪，案件交由當地檢警調查，將於下周二（16日）開庭審理。對於妻子種種指控，林男暫無回應。

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