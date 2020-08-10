「名字都沒想就決定遺棄」　父母一心追仔　女嬰臍帶未剪丟垃圾箱

廣東省東莞市橋頭鎮大洲區居民在垃圾箱內發現一名初生女嬰，旋即報警求助；警方調查後拘捕了女嬰的父母，其父供稱因想要兒子的願望落空，加上經濟狀況欠佳，無法養育3名孩子才會丟棄。

事發在7月29日，有當地居民外出倒垃圾聽到垃圾箱附近傳出聲音，上前查看，嚇見一名女嬰躺在一塊涼蓆上，「當時我很吃驚，覺得特別奇怪，趕緊上前去看，這個嬰兒臍帶還沒被剪掉，估計是剛出生不久，蓋着一個衣服，躺在一個枕頭，身邊沒有放任何東西。」

隨後又有幾名路人走過來，眾人認為女嬰遭遺棄遂報警求助，女嬰旋即被送院治療，經檢查，身體健康一切正常，翌日院方將她送交東莞市社會福利中心代為照顧。

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辯稱無法同時撫養3名孩子

警方翻查垃圾箱附近的閉路電視片段，發現一名可疑男子曾抱着嬰兒路過，折返時卻兩手空空；8月2日上午，警方在現場附近進行排查期間，一對分別24歲及21歲的夫婦形迹可疑，警方當晚突擊檢查其寓所，二人終和盤托出事件始末。其中李姓的妻子21歲，張姓的丈夫則24歲。

姓李的妻子供稱，7月29日凌晨誕下女嬰，由於已育有2名女兒，加上丈夫一直想添一名男丁，於是「連孩子的名字都沒有想，就決定遺棄女娃。」其姓張的丈夫表示，當看到妻子第三胎還是女生當場夢碎，「因為家庭情況不是特別好，我們都認為無法同時撫養3名孩子，所以才做下此決定。」警方已依法對二人採取刑事強制措施，案件仍在進一步處理中。

網民均怒斥該對夫婦毫無責任心，「作孽啊！孩子有什麼錯，是天上來的小天使，一出生就被送到福利院去」、「又是重男輕女這種過時觀念」、「簡單道德淪喪，泯滅人性，懇請法官判他們十年」。