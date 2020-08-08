乘客不滿車費較平時貴$15　的士司機呻：交通擠塞都係我哋錯

新冠肺炎疫情下行行生意也難做，有的士司機發文大呻，指接載一名乘客時按對方指示行車，沒料遇上交通擠塞。到達後客人竟感不滿，指車費比平時增加約15元，令他一肚氣稱「交通擠塞都係司機錯！」，帖文引來同行熱議。

有的士司機發文大呻，指接載客人時遇上交通擠塞，但對方到達時竟不滿車費比平時貴。（《降魔的》劇照）

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該名的士司機今晨於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指接載一名乘客時，「由頭到尾都按客指示行車」，不過途中遇上交通擠塞。到達目的地時，車費為55元，客人看到金額即表示不滿，稱：「平時都係搭40蚊！而家要55蚊！」司機感到莫名其妙，事後不禁大呻，直指「交通擠塞都係司機錯」，又問網民：「其實個客想點呀？」

樓主指，一直按乘客指示行車，沒料途中遇上交通擠塞，而乘客竟因而怪責車費增加。（資料圖片/張浩維攝）

帖文引來大批同業討論，有網民質疑涉事乘客「搲折頭」，「重點係只想你收40，話之你入機場再出來」。有人則認為司機不用動氣，只要收錢後提供收據，指示客人有問題向運輸處查詢或投訴便可，「打張單俾佢，歡迎你向運輸處投訴我，拗嚟無謂」、「揸咁耐的士要明百家有百客，明白就繼續……不用自己勞氣，老師傅常教的」。

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