的士司機今起可免費檢測　行內熱議應否登記：一窩蜂去仲易感染

第三波新型冠狀病毒肺炎疫情殺到本港，市民人人自危，由於出現多宗源頭不明確診個案，運輸署宣布今日（17日）起為的士司機登記，預約接受一次性病毒檢測服務。雖然檢測為免費，不過屬自願性質，有司機於網上群組明言不會參與，引來同業討論。

政府將為安老院舍員工、食肆員工，的士司機及及物業管理員四類高風險群組提供病毒檢測。（盧翊銘攝）

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政府日前宣布，將為較高風險群組包括安老院舍員工、的士司機、物業管理及食肆員工，提供一次性免費自願性質的病毒檢測，估計涉及40萬人。的士司機今日起可以電話登記預約，並在指定時段到林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場的指定臨時樣本採集中心接受檢測。

有司機得知相關消息，今晨於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，明言不會登記接受檢測，「要我去嗰四個檢測地點，亦很高危」。該司機指出，即使檢測結果為陰性，亦只代表當刻沒有感染，「一離開檢測中心，不好好保護自己便可能中招。所以我只會每天步步為營，做好防疫便足夠」。

港府將為的士司機提供一次性免費病毒檢測，可選擇地點進行登記。（資料圖片）

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帖文引來同業討論，有人認同樓主說法，直指「最怕而家疫情高危，成班人一見免費一窩蜂去做」，反令檢測過程更高危，亦有人表示「如果係打防疫針就一定去，可惜仲未製成」、「這一刻安然無恙、難保下一刻上個客就中」。

有網民則指當局推出檢測原意是保障司機及市民，批評相關司機逃避檢測屬自私，「派專人去你屋企好嗎，咁可能你怕少啲啩」、「登記攞三萬六就有5萬個司機，登記檢測50個都唔知會唔會有」、「咁擔心嘅人唔應該仲開緊工，唔太合邏輯」。

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