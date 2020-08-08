母親稱乖乖讀書就好　30歲「公主」返工不懂倒垃圾　入職5天閃辭

職場最怕遇到怪同事，台灣最近有服務業員工在網上吐苦水，指一名30歲女同事自小被母親過分溺愛，到公司後什麼都不懂，連倒垃圾也說「不會」，因為從小媽媽告訴她「乖乖念書就好」，腳痛時更有母親代替上班，最終入職5天後請辭，打電話到公司和領取薪金，均由母親一一代勞，令樓主非常無奈。

台灣有網民分享職場奇遇，指一名30歲新入職同事「什麼都不會」，擔心自小已被母親寵壞。（電影《變身母女》劇照）

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樓主昨（6日）在facebook專頁「爆怨公社」發文，表示公司日前有名30歲新同事入職，不是獨生女，但家中只有她大學畢業，亦並非難相處。不過，當新同事上班第1天時，表示不會燒金銀紙，樓主原以為只是宗教原因，未料對方卻解釋原因，「我媽媽說我只要乖乖念書就好」。

到了第2天，樓主等人讓新同事到倉庫拿垃圾袋，幫忙倒垃圾，惟對方卻再稱「這個我不會」；細問之下，才發現新同事自小就不用做家務，母親一直讓她好好讀書，大學畢業後也在家中無所事事，怕無聊才會找工作。

樓主指新同事上班5天便辭職，原因更是不習慣每天都站着上班。（《跟鯊魚接吻》劇照）

直至第3天，新同事因腳痛沒有工作，在員工休息室坐一整天玩手機，其間母親代她上班，掃地、拖地、抹玻璃等。樓主表示，後來該新同事因不習慣「服務業要常常站着」，在第5天由母親打電話通知辭職，這段日子的薪金，同樣是母親回公司領取。

樓主無奈表示，雖然職場上難免會遇到奇怪的同事，「但是我長這麼大還第一次遇到這種的」。不少網民亦為當事人擔憂，認為其母親若繼續不放手，女兒日後將無法自理，「可憐，被媽媽寵壞的」。

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