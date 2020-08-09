「女仔讀書無咩用」　男友媽勁傳統兼諸多要求　女生呻婚後難同住

「如果無樓，我真係唔想結婚。」聽到這句話，有人或會以為又是「港女」語錄，但如果要跟另一半家人在同一屋簷下生活，的確不是人人能接受。有女網民近日網上投稿，指自己跟交往4年的男友過着半同居生活，逢周末或假期就會到對方家中過夜，但男友媽媽卻是非常傳統，對她諸多要求，甚至對其工作或升學進修都大有意見，令她對結婚後同住非常卻步。

婆媳關係是不少人婚姻生活的一大難題。（《金都》劇照）

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該女網民投稿至Instagram帳戶「couple.murmur」，指一年前男友表示想結婚，因而開展了半同居生活，每周一、兩天到對方家中留宿，初時與男友媽媽關係還不錯，沒到半年後竟是惡夢的開始……

↓↓↓女網民自白：男友媽有幾難頂↓↓↓

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平日的相處、男友媽的觀念令樓主嚇得怕怕，因而提出結婚後不想跟她住在一起，但男友卻認為是港女思想，即使樓主怎樣解釋，甚至稱可以負擔更多供樓費用，自己爸媽亦可以幫忙付首期，惟男友覺得無面，「要自己努力」，結果一拖再拖，令她大感洩氣。

帖文引起網上熱議，除「感情問題一律建議分手」的例牌回應外，不少網民都力撐樓主「一啲都唔港女」，認為婚後沒必要迫着跟對方父母同住來受氣，亦有人指男方都有責任，應介入處理。更多網民留言請看圖↓↓↓

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（IG「couple.murmur」）

有網民亦想到早前上映的本地電影《金都》，戲中的未來奶奶和媽寶男友，確實令人對婚姻卻步，更指當中對白總有一句戳中自己 ↓↓↓

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同場加映：另一台女遇上超迷信奶奶

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