【腦洞大開】6個保證玩到腦抽筋遊戲　15秒限時估個波轆去邊

新冠肺炎疫情下，人人WFH（在家工作）悶極無聊，留家打Switch外，不如同屋企人一齊用腦解謎。YouTube頻道「Joseph’s Machines」經常利用日用品設計各種骨牌效應的機關，出名新奇刺激好玩。早前他設計了6款桌上小機關，讓粉絲睇片同步競猜，經過一輪連鎖反應後球會溜進哪個洞、哪部家電會被開啟等，影片上傳半個月，已火速吸引近200萬人一齊玩。

燒腦遊戲：估下個波最後轆入邊道門。（YouTube頻道「Joseph’s Machines」影片截圖）

6款桌上小機關都是異曲同工的設計，全都運用「魯布·戈德堡機械」的原理，即是以極繁複且迂迴的方法，完成可以輕易做到的事，聽完都覺得無聊，絕對適合kill time。

今次遊戲就是在桌上利用香蕉、骨牌、鎖、繩子、書本、杯子、鉛筆、酒樽等順手拈來的物品，設計環環相扣的機關，看着球滾出去後觸發連鎖反應，最後會滾進哪一個紙牌洞。每個遊戲限時15秒，讓觀眾猜看球的滾動路線，繼而滾進哪一個洞。

6個機關難度變化都不同，你以為想得透徹便可以估到球的路線，但結果總是出人意表，難怪YouTuber豪言無人估中全部答案。唔信？即刻睇片玩啦！

（YouTube頻道「Joseph’s Machines」）