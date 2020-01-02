【健康百科】20歲女中學常頭痛止痛藥當糖吃　電腦掃描見腎臟破裂

如果身體有痛楚不適，很多人都會服止痛藥。台灣一名女子近日因為痛症到醫院求醫，本來醫生以為只是腎盂腎炎替她注射3天抗生素。不過台女未有好轉，進行全腹電腦掃描才發覺她腎臟穿破、附近血管破裂，甚至連輸尿管也出現硬化，詢問下發現起因是她多年來有嚴重偏頭痛，長期濫用止痛藥導致神作崩壞。

一名台女自中學起經常頭痛，因此不斷服用頭痛藥，結果卻腎臟破裂。（GettyImages／視覺中國）

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台灣泌尿科醫生歸家豪於節目《醫師好辣》分享痛例，他說某次門診的來了一位年約20歲的女子求醫，她說自己有腰痛、頭痛等症狀，小便樣本中帶血有發炎反應，當時認為她患上急性腎盂腎炎，安排送院治療。

不過台女入院打了3天抗生素後不但未有好轉，病情反而惡化。醫生於是進行詳細的全腹電腦掃描，發現顯影劑竟然從腎臟漏出去，「整個一包都是」，確認台女的血管、輸尿管也破裂，輸尿管更變得又硬又白，呈纖維化及硬化的狀態，需要緊急放入引流管以減輕腎臟壓力，不然會令裂口變得更大。台女繼續接受同樣的保守治療後，病情終於好轉。

醫生回頭詢問台女，始發現她自中學有嚴重偏頭痛問題，惟沒有看醫生，反自行到藥房買非類固醇止痛藥服用，甚至「當巧克力糖在吃，一不舒服就抓一把」，醫生強調台女的病情屬罕見病例。

過去有濫用頭痛藥的病例，台灣曾有一名17歲少女因腹痛及噁心而求醫，原因是一次過服用110粒止痛藥及數種安眠藥，需要住院留醫。台灣林口長庚醫院兒童急診科主診醫生吳昌騰指出，服用過量頭痛藥可致急性肝炎、急性肝衰竭等，嚴重可以致命。

醫生原本只處方抗生素，但3天後病情沒好轉，才知道台女病情嚴重。圖為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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吳昌騰醫生更提到，長期服用過多止痛藥的傷害可能比自殺更加嚴重，因為後者通常很快被送院，前者卻可能一直過量服用而不自知，危險性更高。他指出，即使身體再感覺不妥，一天都不應該服用多過8粒止痛藥，如服用後出現噁心、嘔吐、全身疲憊等症狀可能是肝中毒，應盡早求醫。

（ETtoday）