受女友影響轉食素　台男分享5大困難　初時連家人都唔支持

為了素食的另一半，你會願意轉食素嗎？YouTube頻道「找蔬食Traveggo」的Yang和素食女友Hao一起之後由葷食轉食素，初時不知道可以吃什麼，亦擔心吃素不夠營養，他拍片分享自身經驗，公開由葷轉素遇到的5個困難和他的解決方法。

Y2： Yang 因為認識女友後才轉食素，至今食素3年了。（「找蔬食Traveggo」youtube圖片）

YouTube頻道「找蔬食Traveggo」由來自台灣的素食情侶Hao和Yang經營，其中男方Yang因為認識女友後才轉食素，他分享初初開始吃素會遇上什麼困難。其中他說很多人都會以為食肉是唯一的營養來源，他自己都有這樣的看法，甚至家人都很長時間有這樣的擔心，但當Yang認識了素食，就知道其實植物都有很多的蛋白素，而他的家人也愈來愈能接受他吃素了。

而令他最困難是由葷轉素的過渡期，初開始吃素時，Yang就感到身體非常虛，怎麼吃都吃不飽，體重開始往下掉，連家人和朋友也跟他說「你就是因為沒吃肉，所以才會這樣！」不過，過了一段時間的過渡期，Yang說開始感到身體狀態變好，體力和精神都變好，連運動能力都有提升。

本文已獲「找蔬食Traveggo」頻道授權