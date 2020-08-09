【慎入】內地男變態虐狗　用100°C滾水照淋　燒紅剪刀狂插幼犬腹

虐待動物的行徑令人髮指！內地有網民報料，指1名男子在通訊群組內發布虐殺多隻幼犬的影片，手法更是非常兇殘，包括以燒紅的剪刀多次插向狗隻的腹部，又表示用攝氏100°C的熱水燙煮幼犬，網民直呼太恐怖了，認為犯人是「潛在的殺人狂」，一定要盡快緝，繩之於法。

男子用燒紅了剪刀狂插幼犬腹部，令幼犬全身血跡斑斑，奄奄一息。（網上圖片）

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有網民向內地媒體報料，表示在QQ群看到1名男子虐殺幼犬的片段，男子更在網上炫耀異暴行，從男子貼出的照片可見，1隻狗狗全身被淋濕，相片描述寫着「洗完100度開水，那麼高興？」。

更可怕的影片陸續有來，有人用燒紅了剪刀狂插幼犬腹部，只見幼犬不斷掙扎，但男子沒有停手，直至幼犬全身血跡斑斑，近乎死亡，手法非常殘忍！男子還稱因為幼犬太吵了，所以把牠弄死，更指「用200V電都不死」。男子也曾用牙籤刺穿狗狗的舌頭，令牠不斷發出痛苦的尖叫，又用繩子吊着幼犬不斷上下拉扯，虐殺狗隻手段非常兇殘，而鏡頭背後則有男子發出詭異的笑聲，片段令人心寒。

男子用牙籤穿透狗狗的舌頭，令狗狗不斷發出痛苦的尖叫。（網上圖片）

影片引發網民炮轟，該男子的QQ號其後被註銷，但男子確實的身分未明。有內地媒體正徵集線索，希望知道內情的人士報料，並向警方及動物保護組織舉報。

大批網民直斥男子心理變態，甚至可能會危害社會：