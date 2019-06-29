【恐怖虐狗】狗狗被綁電單車拖行致死　傷口深見骨血痕逾1公里

令人髮指！台中市出現恐怖虐狗事件，一名男子將一隻米克斯（即mix，混種狗）綁在電單車後開車，狗狗無力抵抗下，慘被拖行逾1公里，沿途留下一條驚心動魄的血路，最後更被棄屍在路邊。有網民路過拍下傷痕累累的遺體，部分身體被磨至見骨，脖子還套着頸圈，心疼地狠斥：「可憐的孩子，生前不知道受了多大的痛苦」。台中市動物保護防疫處表示已掌握了閉路電視畫面，目前正在請警方全力調查。

有網民發現有浪浪屍體被遺棄在路邊草地。（facebook群組「我愛大甲2」圖片）

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據台灣媒體報道，一位李姓網民於4月11日在facebook群組「我愛大甲2」上傳一張狗狗遺照，「誰家的毛小孩，朋友上班途中在大安堤防邊發現，因趕着去上班無法馬上處理，下班時會過去幫忙帶這孩子送去火化。可憐的孩子生前不知道受了多大的痛苦」，樓主希望狗狗的主人可以趕快出現。

相中狗隻是黑黃相間的米克斯品種，躺在路邊的草上，牠的頭部、身驅、大腿、小腿的皮膚均已潰爛，而有些傷口更深至見骨，嘴巴微微張開，雙眼未閉，死後仍套着頸圈。

李事後表示，狗狗的遺體已交給台中市動物保護防疫處（動保處）冰存，現時當局亦開始調查，調查完畢後便帶去火化，樓主表示誓要找到兇手：「醫生看過照片，判斷為拖行至死，又跟去年我通報的案件一樣，這些人真的生病了...現在已無法喚回你，只能幫你找到兇手。」

動保處表示，已將該狗隻屍體送中興大學解剖確認死因，近日報告出爐，確認狗沒有骨折、內傷、內出血或是其他慢性疾病，但身上有逾20%以上大面積皮膚損傷，初步判定是拖行致死。

發現狗狗屍體的網民事後表示，其遺體已交給台中市動物保護防疫處（動保處）冰存，當局已開始調查，調查完畢後便帶去火化。（facebook群組「我愛大甲2」截圖）

動保處於6月10日收到海巡單位寄來監視器畫面，發現有一名身穿深色上衣的男子騎車來回拖行狗隻，惟車牌太模糊無法辨識，仍未找出嫌疑犯。而案件將會交給台中大甲警察分局進行調查。

（綜合）