壹傳媒282再升逾3倍　隔日低買高賣賺逾25倍　整合網民意見咁樣睇

壹傳媒集團創辦人黎智英昨日（10日）涉嫌違反《港區國安法》被捕後，今（11日）早被帶到西貢一個遊艇會搜查。壹傳媒（0282）股價經歷過昨日大升後，今日開市繼續上揚，最高曾觸及1.96元，升約669%，收市升幅收窄報1.1元，升0.845元或約331%，更成為第3大活躍港股。 壹傳媒股價成為網民焦點，《香港01》整合了連登討論區及香港討論區的相關討論帖文意見，發現兩大陣營網民的意見一如意料出現矛盾，前者傾向支持買入股票，後者就質疑股價異動有問題。另外《香港01》亦從Google Trends中發現，壹傳媒與另外數隻被不少人認為有鮮明立場的股票在搜尋器上成為相關搜尋，當中包括毛記葵涌（1716）及彌明生活百貨（8473）等。

黎智英通宵扣留旺角警署，早上被帶到西貢搜查遊艇。（鄧栢良攝）

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黎智英因為涉嫌違反《港區國安法》被捕之後，壹傳媒股價昨日一度大跌，午市前有KOL「如無神論者的巴別塔」及「渾水」開Po指將會買入股票成為股東，以表示支持。壹傳媒股價於昨日午市後開始反彈，變相一日之內坐過山車同時經過低谷（52周低的0.075元）及高山（0.4元），最後收報0.255元，升約183%。

今日壹傳媒以0.45元開出，比昨日高位更高，及後不斷上揚，至午間休市報0.94元，升約268%，成交量比昨天更高之餘亦都成為十大活躍港股。午間休市後，壹傳媒繼續上揚，一度觸及高位1.96元，升約669%，之後股價回落並以1.1元收市，升0.845元或約331%。壹傳媒成交額今日亦升至42.65億，比昨日的3.94億增加約9.82倍，是今日第3大活躍港股，僅次於騰訊控股（700）及美團點評（3690）。

假設有股民成功於昨日低位的0.075元買入1手10,000股的壹傳媒，又成功於今日高位1.96元沽出，即投資750元後連本帶利取回19,600元，不計相關費用淨賺18,850元或超過25倍。

連登討論區網民意見整合

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立場相對反建制的連登討論區中以「肥佬黎282又爆升」的帖文討論相關熱烈，文中意見以買貨支持為主，「入」及「支持」分別出現多達59次及48次，「Stong Hold」及「All in」亦都分別出現26次。唯「放」、「跌」、「唔敢」等字亦都分別出現過52次、21次及10次，可見仍有少量網民抱持保守態度。

香港討論區網民意見整合

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至於立場相對親建制的香港討論區，則以「壹仔升咁多，但平時根本冇成交，啲貨喺邊度嚟？」的討論較為熱烈，普遍認為股價異動有問題，提醒散戶小心接貨坐艇。留言中「接貨」、「傻仔」、「散貨」、「左手交右手」、及「接火棒」等字分別出現17次、10次、9次、8次及6次。

「壹傳媒」及「282」在Google Trends上的7天搜尋熱度比較：

「壹傳媒」及「282」在Google Trends上的7天搜尋熱度比較。（Google Trends截圖）

「壹傳媒」及「282」在Google Trends上的1天搜尋熱度比較：

「壹傳媒」及「282」在Google Trends上的1天搜尋熱度比較。（Google Trends截圖）

參考Google Trends對「壹傳媒」及「282」的搜尋熱度比較，兩個字詞於昨日因為股價大升而帶動搜尋熱度大升，收市後熱度雖然大降，但今日開市之後兩個字詞的搜尋熱度再次大升，甚至比昨日更加熱門。

其中「282」過去一天的Google Trends相關查詢熱門之中，有多隻股票都榜上有名，包括毛記葵涌（1716）、彌明生活百貨（8473）、敘福樓集團（1978）、CEC集團（0759）。以上股票都被部分網民認為立場與壹傳媒類似，因此決定買入支持。

數隻股票成為「282」相關搜尋：