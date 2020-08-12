半噸重無牙老鱷魚慘遭獵殺　斬首肢解埋田野　村民：牠是惡魔化身

印尼邦加－勿里洞省（Bangka Belitung Islands）的卡尤貝斯河（Kayubesi River）厡本住着一條長達4.5米、重達500公斤的巨型鱷魚，但當地村民認為牠是「惡魔的化身」，上周聚眾合力將其捉住斬首及肢解；動物保育人士曾要求村民將巨鱷屍體交由專家處理，惟因為村民「太迷信」而遭到拒絕。

當局表示，該條巨鱷估計約有50多歲，牙齒已悉數剝落。當日多名村民前往河邊合力用纏有利刃的大網困住巨鱷，牠不斷用力掙扎，最終筋疲力竭而亡。有目擊者透露，巨鱷曾一度襲擊在場人士，惟暫時未知有否造成傷亡。

網上片段顯示，村民用推土機將巨鱷運上岸，沿途有人駕駛電單車護送，場面相當浩大，吸引不少人圍觀。

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「身軀分開埋葬才能阻止牠復活」

當地官員朱奈迪（Junaidi）稱：「村民認為這條巨鱷是惡魔化身，必須將其頭部割下，然後與身軀分開埋葬才能阻止牠復活，避免牠化身成惡靈回來尋仇。」

野生動物保育組織負責人加羅（Septian Garo）表示，工作人員曾多次勸村民將巨鱷屍體交給專家處理，但他們認為如果鱷屍被運走，身處的村落會從此被詛咒，因此斷言拒絕，加羅稱：「我們派人與村民商討，希望把巨鱷屍體運到更安全的地方，但他們太迷信了，根本不聽我們的建議」。