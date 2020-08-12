超暖心！獨居婆婆靠閉路電視與孫女分享日常　擺pose舉V感動網民

很多人對閉路電視都充滿戒心，如有人在監察自己的一舉一動，不過浙江一名婆婆就對閉路電視十分興奮，因為這就是她和在外國工作的孫女的溝通途徑，日前孫女把閉路電視拍下祖母的片段剪輯上傳上網，只見祖母不斷對着閉路電視揮動各種的花、石頭隔空分享給孫女看，影片感動大批網民，紛紛大讚祖母可愛。

婆婆常對閉路電視不斷展示不同的花、石頭、衣服等等，原來是給鏡頭後的孫女看的。（網上圖片）

這段影片在網上流傳，可見鏡頭是從高拍下，是閉路電視拍攝的畫面，當中畫面是固定拍住家門，一名婆婆就對閉路電視不斷展示不同的花、石頭、衣服等等，原來是給鏡頭後的孫女看的。

該名24歲的孫女芳芳未滿20歲時就去了波蘭工作，因為擔心祖母一個人住在浙江麗水青田半山腰的老家，於是為她在家內和門口安裝了兩部閉路電視，想不到閉路電視就成為了她和孫女通話的方式，「以前用微信電話和手機電話，總是信號不穩，奶奶聽不見我說話。監控通話更清楚」。

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芳芳在波蘭當地上午9點上班，她會早起幾十分鐘，先和祖母聊聊天，她說「一打開軟件就發現奶奶已經等在門口了。她都算好時間的，每天一定會在家裏等我。」她曾跟祖母說不要一個人坐在門口，但祖母說坐在門口「就是讓你們看看我，讓你們放心。」

曾有一次工作忙碌，芳芳多日都沒有和祖母通話，翻看閉路電視的錄影時發現祖母每次出入都會抬頭望一望閉路電視鏡頭，又期望又有失望，令芳芳都不禁流下淚來。她指和祖母的對話是她歡樂泉源，工作壓力大的時候，會翻看祖母的錄影，能讓她忘掉不少煩惱，有時祖母還會朝鏡頭伸出V字手勢，十分可愛。

大批網民都被他們嫲孫的互動而感動，紛紛表示十分溫情，「好溫馨，滿滿的感動！望奶奶身體健康！」、「可愛的一家，常回家看看」、「不知道為什麼，看哭了」，亦有人指看過影片想回去探探自己的祖父母。

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