家貓步出窗外企27樓晾衫架如行鋼線　上水街坊斥：唔小心就無命

貓貓最愛四處探索，所以養貓第一步就是在家中安裝窗網，否則隨時「一失足成千古恨」。不過，有上水街坊日前卻目擊對面大廈的27層高單位，竟有貓貓走出窗外的晾衣杆，猶如「行鋼線」。幸好最後貓貓順利走回屋內，街坊亦已聯絡屋主，但驚嚇場面看得讓網民一額汗，怒轟貓主不負責任，沒有裝好窗網，強調「一次唔小心隻貓就會無咗條命」。

有上水居民目擊對面大廈的27樓單位，疑因沒有安裝窗網，讓家貓走出窗外晾衣杆。（fb「天下貓貓一樣貓群組」）

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居於上水的樓主日前在facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖並上傳照片，表示事發當天晾衣時不經意地望出窗外，竟發現對面大廈27層某單位，有家貓行鋼線般走在晾衣杆上，至少徘徊1分鐘。樓主不敢大叫，深怕貓貓被嚇失足，只好心中默默祈求牠安全，幸好貓貓最後取得平衡，轉身返回入屋。

網民促政府立法，強制寵物主人必須安裝窗網。（資料圖片）

樓主看到一額汗，不禁怒斥「廿幾樓呀！睇到都牙煙！」，並在帖文向貓咪主人喊話，希望對方日後小心和切記裝好窗網，形容今次貓貓能平安無事只屬幸運，「佢出得一次就有第二次，請好好看管自家毛孩，一次唔小心隻貓就會無咗條命！」。

不少網民看到帖文後紛紛「派嬲」，直指貓主不負責任，「淨係睇張相都驚」，希望政府立法強制主人必須裝窗網。帖文後來被轉發至地區群組，其他上水街坊很快便確認涉事單位，上門通知屋主和管理處，並繼續留意單位有否裝回窗網，樓主後來亦再三觀察單位的事發位置，表示對方已沒有再開窗。

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