【新冠肺炎】日本推樂器表演專用口罩　「穿窿」設計方便樂手吹奏

新冠肺炎疫情下，很多活動都需要戴口罩方可進行，盡量避免飛沫傳播。日本「島村楽器」近日推出樂器表演者專用的「抗菌除臭口罩」（Silica Clean Mask），方便用家合奏樂器之餘也能保持社交距離。

日本有樂器公司推出表演專用的「抗菌除臭口罩」。（網站「shimamura.co.jp」截圖）

網站所見，抗菌除臭口罩的材料分別是「聚氨酯」、「棉」與「矽膠」，外部採貼臉設計，特設開合口，演奏時樂手可以透過開口放入管樂器（不包括長笛和短笛）的「簧片」和「煙嘴」，不用演奏時則關上開口。口罩內部則留有透氣空間，照顧用家演奏時呼吸量較大的需要。最特別是口罩內部加有一塊含有「二氧化矽清潔劑」的除臭軟布，有抑制罩內濕度的功能。

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此外口罩據稱具有抗菌效果，罩內含「銀離子」（Ag+）可以消滅部分細菌微生物。口罩使用後，可以清洗並重複使用。島村楽器公布指，本月18日正式推出這款口罩，分設細碼和中碼，售價為1,680日圓（約123港元）。

（網站「shimamura.co.jp」）

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日本近日有公司推出無繩設計的貼臉口罩，解決掛耳式口罩的耳痛問題。（網站「salonedemask.stores」圖片）

同場加映：民眾自製騎呢口罩抗疫

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