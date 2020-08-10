奈良鹿缺食物　食完本地客餵蔬菜返唔到轉頭　農戶鬧爆好心做壞事

新冠肺炎疫情令全球旅遊業陷攤瘓，向來是港人旅遊熱點的日本幾乎沒有外來遊客，導致奈良鹿無人餵飼，情況令當地人感憂心。近日1名關注奈良鹿的日本作家於Twitter表示，部份當地遊客熱心地餵飼鹿群吃蔬菜，結果令牠們的目標食物由鹿餅改為附近的農作物，有農戶稱自家農田因此遭受破壞，事年引來不少網民熱討。

部份當地遊客熱心地以蔬菜餵飼鹿群，令牠們改到附近農地覓食。（Twitter圖片）

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本來是遊客熱點的奈良公園，近期受疫情所困，遊客量大幅減少，本來被餵得肥肥白白的鹿群更要走到市區，甚至餐廳自行覓食，情況相當可憐。

關注鹿群情況的日本作家中村文人於Twitter上載相片，解釋鹿群近日轉移陣地覓食，因有當地遊客擔心鹿群沒東西吃，遂好心以蔬菜餵飼，如大根（白蘿蔔）、生菜等，本來以野草及鹿餅為主食的鹿群接觸過蔬菜後口味改變，近日不斷循着類似的氣味尋找食物，結果走到附近農戶的田內吃蔬菜。

有數戶的農田因此遭受破壞，情況令農民們懊惱不已，作出投訴希望相關部門正視奈良鹿群的情況。中村先生於帖文呼籲大家千萬不要胡亂餵飼鹿群，否則對當地造成負面影響。

不少網民亦指今次事件猶如好心做壞事，「讓牠們自然生存就好了」、「鹿們很可憐」、「把牠們暫時放歸郊外不可以嗎」、「太多人餵飼令牠們變成雜食性動物物，真的是好事嗎」。

（Twitter）

同場加映：醒目奈良鹿餐廳門口撳掣開門 鞠躬請求店員送嘢食