台灣現巨大閃電　如雷柱將天空染紫　網民查農曆發現真係「雷神」

天氣變幻莫測，有時更會出現奇特自然現象，看得人目瞪口呆。有台灣雲林縣居民近日在戶外偶然拍下一張行雷閃電的照片，看到一道巨大閃電從天而降，震撼畫面令網民議論紛紛，笑言「雷神托爾（Thor）降臨？」、「誰發誓老實說喔」，有人更翻查農曆，發現驚人巧合。

有網民在台灣雲林縣拍下驚人一幕，一道猶如「雷柱」般的巨型閃電劃破天空。（Marvin Tsai‎/fb群組「西螺囝仔(Xiluo)」）

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台灣網民「Marvin Tsai‎」昨日在facebook群組「西螺囝仔（Xiluo）」上傳照片，表示周三（12日）晚上在雲林縣北部拍到閃電照片，直指「小弟拍閃電以來沒看過那麼大條的」，擔心附近是否有災情。據照片所見，事發時一道巨大「柱狀閃電」直轟地面，旁邊有多條較細的閃電，瞬間將天空染成一抹粉紫色。

行雷閃電的奇景在網上引起熱議，台灣氣象學者彭啟明轉載照片，表示「好嚇人的閃電」，仔細研究後仍然感到很誇張，「好像雷神托爾下凡人間」。彭啟明指出，未知巨大閃電是否與拍照時曝光過度有關，但有網民就認為其他細小閃電沒有同類情況，認為是天降異象。

不少人看過照片後開玩笑指，「這有人發誓發很大吧，連老天爺都看不過眼」、「這肯定雷神了」，又稱事發當晚的確聽到雷聲的巨響。另外，有網民更翻查農曆，發現事發當天為農曆6月23日，翌日便是「雷神天尊下凡日」，以及民間供奉雷神的日子，相信並非巧合，事出必有因。

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