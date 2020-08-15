日本帥哥小鮮肉外賣員　脫口罩送上真人微笑引網民暴動：太羨慕了

疫情下不少人都會頹在家叫外賣，如果送餐的是一位小鮮肉帥哥，必定令人心情大好。一名在日本留學的微博網民，近日就分享了一次心動可愛的叫外賣經歷，只見戴着黑色口罩的小鮮肉外賣員，騎着單車前來，還以一對充滿電量的笑眼親切問「點了一份微笑嗎？」，然後徐徐脫口罩，露出罩下燦爛的笑容和高顏值臉蛋，讓網民大叫「好羨慕啊！」

戴着黑色口罩的小鮮肉外賣員騎着單車前來，還以一對充滿電量的笑眼親切問「點了一份微笑嗎？」，令人心動。（微博影片截圖）

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微博用戶「東君小宇」上月發布影片，標題寫道「如何在日本聊外賣小哥？」，又大讚當地的外賣服務實在太好。片段中，「東君小宇」在大廈地下等待外賣員前來，結果一位全黑打扮、揹着外賣背包的大男孩，踏着單車來到，很有禮貌地打招呼：「讓你久等了，我是XX外賣，這是你點的餐。」

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其後外賣員主動詢問樓主是否點了「一份微笑」，並對着鏡頭脫下口罩，露出帥氣的臉蛋。外賣員梳着一頭中分凌亂美的髮型、大大有神的電眼及高挺的鼻樑，再露出燦爛又帶點傻氣的笑容，連樓主也忍不住回應「太帥了」，還慷慨的請他喝杯飲料，令外賣員一臉驚喜。原來該名帥哥只是兼職送外賣，並透露一天大概有1萬至1.5萬日圓（約725至1090港元）收入。

帖文惹來陣陣網民尖叫聲，「好令人心動」、「很想天天叫外賣」，又指內地的外賣員多數是大叔，笑問樓主「點了多少份外賣才碰得上這好看的小哥哥」，但亦有網民稱還是戴着口罩保留神秘最好看，「點不笑可能更好」。

不過一星期前，東君小宇再次遇上送位可愛外賣員，即拍片跟網民分享，又送了一個粉紅色貓咪頭飾給他，帥哥一時手足無措，最後還是乖乖戴在頭上，非常爆笑👇👇👇

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日本一個綜藝節目就曾在街頭邀請女生脫下口罩，露一露真面目，看看是否「口罩美女」 👇👇👇

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日本傳媒街頭邀請45位女性脫下口罩 揭開美女與口罩之間方程式

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