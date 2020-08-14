半工讀男死慳死抵買$260耳機　女友退回禮物：二手AirPods比它好

所謂「講心唔講金」，送禮物最重要的是心意，但有台灣男大學生最近網上發文吐苦水，指家裏經濟條件不佳，自己要半工讀維持生計，在大學認識現時的女朋友。直至最近女友生日，他花1000多台幣（約263港元·下同）買無線藍牙耳機做禮物，未料對方卻拋下一句「我是要AirPods！這什麼啦」，導致兩人冷戰，男方更心灰意冷地問網民，「我要放生女友，還是放生這耳機？」。

男大生為女方準備無線耳機當作生日禮物，未料卻被對方嫌棄，導致冷戰收場。（Dcard圖片）

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男大生近日在網上討論區「Dcard」發文，表示自己在大學結識現在的女友，但一直不敢坦言家境不好，他亦要兼職打工維持生計。直至最近女友生日，台男想起對方曾說想要無線耳機，便找了要價約1000多台幣的款式送她，還花盡心思，上班前偷偷將禮物和卡片放女友床上。

台男後來看到手機有未讀短訊，滿心期待地打開一看，卻發現是女友的抱怨文，表示「你怎麼不是買AirPods」、「我是要AirPods！」、「這什麼啦」，更生氣地指不要該份禮物，翌日還給他。台男在帖文喊冤，指沒有印象女友曾點名AirPods，自己還非常用心地找出性價比最高的平價耳機。

台男續指，本以來女友在開玩笑，但對方翌日竟歸還耳機，甚至說：「你買不起AirPods可以買二手的給我，也比你送的這個好啦！」，傷盡他的心，失去理智大罵幾句，認為「自己很辛苦找這耳機，也不是真的很差，除了看禮物本身心意也很重要吧？」。

雙方後來冷戰，台男將耳機當自用，慨嘆兩人或許真的性格不合，又指「每個人家庭環境本來就不是自己能決定的，至少我自己有比妳更努力生活」。他文末徵詢網民意見，不知道應「放生」女友（分手），還是向女友道歉，賣掉耳機再買AirPods送她。

帖文至今已有逾2500個留言，不少網民勸樓主分手，認為問題出於個性和人格問題，「用心準備禮物結果被她說，蠻過分的」、「感覺你女友好物質」、「不會站在別人角度想事情的人真的不適合長久」。

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