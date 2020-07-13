台女特意買童貞殺冷衫當「戰衣」添情趣　男友自殺式回應笑死網民

同居情侶日見夜見，激情難免隨時間消卻，需要雙方付出為感情升溫。台灣一名女網民日前發文，指為了增添情趣，特意購入俗稱「童貞殺」的露背高領冷衫，打算作為「戰衣」引誘一下男友。男友看到後的確被冷衫所吸引，但回應的舉動卻跟台女想像的完全相反，猶如「花式自殺」，令她氣得表示已將冷衫燒掉。

台女特意購入俗稱「童貞殺」的露背高領冷衫增添情趣，沒料男友的反應令她一秒暴怒。（示意圖/網上圖片）

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該名台女早前於Dcard討論區發文，稱已跟男友同居一段時間，「覺得有點沒那麼有情趣了」，剛好上網時常常看到網紅挑戰穿「童貞殺」冷衫，於是決定入手一件當「戰袍」。貨到當晚，她洗澡後急不及待穿上讓男友看，沒料對方卻來了一場「花式自殺」：

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帖文一出即笑翻網民，同時獲得逾萬次回應，有人直指樓主男友「非常沒有求生慾」、「男友應該也被燒了吧」、「請他跟髮捲交往謝謝」。亦有不少網民搞鬼留言，指「為什麼被燒的是毛衣，不是你男友？毛衣是無辜的啊」、「男人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」、「他不是童貞，是童真」、「把男友丟進燃燒的毛衣堆中，耶！再得一分」。

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