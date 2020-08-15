白鯨被困上海水族館表演10年　終獲釋安置保育區將重返海洋

近年不少保育人士提倡停止圈養動物或以動物牟利，讓牠們於大自然自由生活。兩條小白鯨「Little Grey」和「Little White」自2011年於俄羅斯海域被捕獲後，被賣至上海一個海洋世界圈養近10年。至海洋世界被一英國公司收購後，兩條小白鯨終能在保育團體幫助下，重返海洋並獲安置到位於冰島的全球首個白鯨保育區。

兩條小白鯨「Little Grey」和「Little White」被圈養於水族館近10年，至近日在保育團體協助下獲安置到位於冰島的全球首個白鯨保育區。（Sea Life Trust圖片）

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現年同為12歲的雌性小白鯨「Little Grey」和「Little White」於2011年在俄羅斯海域被捕獲，其後被賣至上海長風海洋世界供遊客觀賞及表演，過着被圈養的生活近10年。直至海洋世界被英國集團Merlin Entertainments收購，該集團反對將鯨魚及海豚等海洋生物關在籠內圈養，遂與慈善保育組織「Sea Life Trust」合作，展開將小白鯨放歸自然的計劃。

機構將「Little Grey」和「Little White」移送至冰島韋斯曼群島海灣的保護區「Beluga Whale Sanctuary」，是全球首個為白鯨而設的開放水域保護區。由於兩條小白鯨體重均超過一噸，每日單是糧食也消耗重達110磅重的魚，運送牠們的工作絕不容易。

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白鯨保護區的總經理帕格特（Audrey Padgett）指出，為白鯨搬家的行動需要使用專門設計的設備如訂制的擔架或吊索，獸醫及工作人員每次運送前也要先「綵排」以確保小白鯨安全。

今年遇上新冠肺炎，更令原本已不簡單的搬家旅程再添難度，帕格特說，因保護區位於冰島較偏遠的地方，「這影響了我們聘請專家來幫助我們進行遷移，也影響了我們獲取物資的難度，以及整件事需花費的時間。我們還需要保護我們的員工並將其隔離，因為他們要負責照顧動物」。幸好兩條小白鯨無驚無險，於上周六（8日）成功入住保護區的安置中心適應，正適應重返海洋的生活。

團隊指出，「Little Grey」和「Little White」狀況良好，「將牠們放回海洋的工作與我們希望和計劃的一樣順利」，期望兩條小白鯨並非唯一例子，將來能安置更多被圈養的鯨魚或海豚到保護區，「有些白鯨被圈養於局促而不合適的環境，如果我們可以從『Little Grey』和『Little White』的例子中學習，幫助完善其他動物的福利，那才是真正的重點」。

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