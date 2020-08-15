反黑路人甲│「眼鏡娘」湯怡跑出　曾因洪卓立被封「連登公敵」

【反黑路人甲／湯怡／少女黎姿】由王浩信、張振朗主演的TVB新劇《反黑路人甲》熱播，劇中有不少靚女演員掀起話題，女主角之一湯怡更一踴成為網民寵兒。很多網民讚她外型清純，雖然拍攝時已逾30歲，但扮「眼鏡娘」或者校服陪酒女都毫無違和感，更認為出道已14年，理應早早獲得上位機會，升呢做劇集女主角，「咁正無理由紅唔起！」。有網民則「金田一」上身分析，指湯怡出道多年未能跑出，可能與她的前男友洪卓立有關，當年2人分手時，湯怡受到惡言攻擊狂數10宗罪，甚至被封為「連登公敵」，現憑默默努力漸漸得到認同。

湯怡在《反黑路人甲》中飾演的蘇芷珊，是聯興勝的暫代話事人。（電視劇《反黑路人甲》劇照）

現年32歲湯怡（原名為袁家怡）出道14年，當年因參加節目《美女廚房》比賽而漸為人熟悉，但一直沒有經典角色或演出令人眼前一亮，網民多年來都慨嘆「湯怡明明好正，但又紅唔起」。不過直至近日，湯怡在《反黑路人甲》中有多個大膽演出，包括第一集已經與王浩信有床戲，在鏡頭前大騷白滑長腿及露背，而往後集數更有被要求陪酒的情節，湯怡換上露腰校服裝，露出纖腰長腿，戴着眼鏡竟絲毫沒有違和感，有網民都大讚「有一鳴驚人的感覺」。

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不少網民看後大讚湯怡角色大膽有發揮，期待追看她與王浩信的對手戲。有人則翻出湯怡19歲在節目《美女廚房》的照片，指她甫出道即被指是「少女版黎姿」，認為她「咁正應該一早就要紅！」。

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當時湯怡更獲邀客串劇集《寫意人生》，飾演黎姿（現名為黎珈而）角色的少女時期。黎姿本人在訪問中亦稱湯怡整體與自己好相似，希望有人會開劇給她們做兩姊妹，而湯怡亦因此有「少女黎姿」的稱號。

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可惜湯怡此後星途一直起起伏伏，雖然簽約英皇娛樂後曾於《抱抱俏佳人》、《內衣少女》、《寒戰》等多套電影擔任第二女主角、女配角的角色，但都未能成功讓人留下深刻印象。有網民分析，湯怡之所以未能走紅，可能與其前男友洪卓立有關，因她與洪卓立當年是公關的戀人，但卓洪立一直是網民攻擊對象，甚至被多次惡搞傳死訊，故湯怡亦被連累。而他倆在2018年11月宣布分手時，湯怡即被連登網民狂數10宗罪，包括指她多年來利用洪卓立谷名氣，加上被傳移情陳家樂，令她備受惡言攻撃，一度被封為「連登公敵」。

32歲的湯怡入行已14年，由客串角色變成女主角。(yuenkaka@Instagram)

星途起伏未有放棄

在2018年湯怡首度擔正電影《某日某月》第一女主角時，即使親身進行街訪「尋找湯怡的故事」，也有些人不認識她，直言「可能在香港不出名」。不過湯怡未有氣餒，反而努力將自己操到更Fit。有網民翻出她IG照片，發現她經常行山、做gym，練出fit爆身形之餘，腹部更有人人稱羨的完美馬甲線。

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最後機會果然是留給有準備的人，湯怡出道14年後終憑電影《死因無可疑》中飾演心理學助教，引起關注。加上她近日在《反黑路人甲》表現亮眼，默默努力工作令網民漸漸改觀，開始看好她有望在電視圈創一番事業。