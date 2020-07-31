女人必學100道菜│單身江美儀被批欠說服力　網民反撐：佢唔靠男人

江美儀與私房菜老闆蕭秀香（三姐）首度合作主持TVB烹飪節目《女人必學100道菜》，強調女人想嫁得好，就要煮得好她們所教的餸菜。節目一出隨即惹起負評，有網民質疑數年前離了婚、至今仍然單身的江美儀做主持未夠說服力，但有人則認為一切只是節目效果作怪，並非她本人立場，盤點數件事力撐江美儀有獨特魅力，失婚後不靠男人，「不知幾獨立」。

TVB烹飪節目《女人必學 100 道菜》，要在25集內教大家煮100道菜。（電視截圖）

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現年48歲的江美儀，近期因主持烹飪節目《女人必學100道菜》遭受猛烈批評。網民狠批節目未夠貼地之餘，也質疑失婚兼單身多時的江美儀任節目主持有欠說服力，又羅列節目4大罪狀，包括過份標籤女性要煮得好先嫁得出、煮食節奏過快、食譜太複雜、食材煮得不熟都照食。

不過有網民力撐「嫁得好先要煮得好」只是節目效果，與江美儀本人立場無關，又數出她過往言論指，其性格做不到「依靠男人，受人氣、看人臉色」，曾言「一個真心愛妳的人，絕對不會介意你煮甚麼東西給他」，認為她現實中是瀟灑的單身女性，失婚後只與狗狗相伴，足證本身沒有女人嫁得出才是成功的觀念。

江美儀曾與前夫吳君如細路吳君祥愛情長跑11年。（資料圖片）

另外，網民又紛紛翻出江美儀過往3段受傷情史來討論，包括初戀男友、亞視藝人張煒及前夫吳君如弟弟吳君祥。當中以江美儀和前夫吳君祥11年的愛情長跑最受矚目，二人在2007年公開戀情，並被發現他們曾經在美國西雅圖結婚，後於2018年公開離婚。江美儀當時在facebook寫下分手感言稱「抱歉，不能繼續和你手牽手一起走下去了」，又感激對方多年來的陪伴。

江美儀有巨星周潤發「發哥」做山友。（IG@elenakongmayyee）

而江美儀情傷加失婚過後，更懂愛錫自己健康，每個星期都會約友人行山，更有巨星周潤發「發哥」做山友。而其事業發展順遂，多年來演出不少備受讚賞、「做得好放」的重口味角色，被封有「喱士儀」之稱，像是《名媛望族》以黑絲誘惑劉松仁的三太太、《衝上雲霄II》和馬國明有激情床戲的「Head姐」、《My盛lady》的「神刁」（神級刁婦）以及近期在《殺手》大玩cosplay的鳳姐「阿嫻」。

江美儀在《名媛望族》飾演風騷三姨太，穿上黑絲襪帶情挑老公「劉松仁」。（《名媛望族》電視截圖）

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點擊看《殺手》「佛爺」李成昌硬闖一樓一企圖強姦江美儀床上戲：

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敢言如江美儀多年來還曾鑽下不少金句，被網民大讚直率、有內在美。

「話我老？到你們40歲時，有我這麼漂亮才說吧！」

「如果那男人不要你，就如天塌下來，但像我有充分準備，發生甚麼事時，起碼不用睡街上。」

江美儀經歷過多次情傷後，更懂愛錫自己。（IG@elenakongmayyee）

「做人，要像花一樣。不管有沒有人欣賞，都要勇敢的華麗綻放。請一定要記住，我們不是別人的賞物，只做最燦爛善良的自己。」