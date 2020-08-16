外傭姐姐完約回鄉結婚　港媽激讚好學又善待小朋友：4年相處愉快

媽媽含辛茹苦照顧小朋友，遇上好幫手的確如虎添翼。一港媽最近網上撰文表示家中的工人姐姐已工作4年，但因為決定要結婚，待到下年完約便會回鄉，令港媽一家非常不捨。她解釋工人姐姐4年前幾乎甚麼都不懂，但對方一直保持好學的態度，而且善待小朋友，現在更可煮得一手好飯，坦言這段時間相處非常愉快，「幸運自己能夠遇上她」。

外傭姐姐已在家中工作4年，因為決意要結婚生子，故下年完約後便會回鄉，港媽坦言非常不捨。（facebook群組「今晚煮乜好」圖片）

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該港媽最近於facebook群組「今晚煮乜好」撰文，分享自己的工人姐姐暖心故事。她指工人姐姐已在家中工作4年，因為決意要結婚生子，故下年完約後便會回鄉，港媽坦言非常不捨。

她續稱回想工人姐姐4年前初來報到時，不但不懂換尿片，連買餸煮飯更是一竅不通，不過工人姐姐一直保持好學，而且非常善待家中小朋友，現在更會為了小朋友不時轉換菜式，令港媽非常感動，又言彼此愉快地相處4年，「感激她，也幸運自己能夠遇上她」。

不少網民亦大讚樓主遇上一個盡責的好幫手，「係福氣呀」、「家保持聯络，話唔定佢結完婚之後，會再返嚟呢」、「煮得好有心機」、「祝願你之後搵到嘅姐姐都係咁好，甚至更好」。

（facebook群組「今晚煮乜好」）

同場加映：網民感恩有遇上好外傭姐姐。

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