居加拿大港媽養鴨仔做寵物　取名「爹哋」、「媽咪」原因超感人

養寵物能增加生活情趣，更能培養愛心與耐性，有位居於加拿大的港媽於facebook上載影片，表示與家人在數個月前從農場買了8隻鴨仔自養，女兒更因此愛上這8隻鴨仔，令牠們成為家中愛寵。部份鴨仔其後交予朋友收養，只剩2隻取名「爹哋」、「媽咪」，當港媽說出命名原因後，網民都大呼感動。

港媽Daisy表示，與家人在數個月前從農場買了8隻鴨仔自養，女兒更因此愛上這8隻鴨仔，令牠們成為家中愛寵。（網民Daisy授權圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話港媽Daisy近日於facebook群組「巴打絲打Facebook Club」分享片段，表示與家人之前除了有1隻貴婦犬外，更養了8隻寵物鴨，牠們不時在家中四處走，非常可愛。Daisy指8隻鴨仔都是在農場購得，當時只得3至4個月大，買回家後就自己便與女兒一起照顧牠們。

Daisy分享養鴨仔心得，坦言飼養過程並非想像般困難，主要是要經常清潔及收拾糞便，但指養鴨比養一般貓狗貴，因為每餐要準備特別飼養，「主要係雞糧，仲會溝白飯蔬菜，蝦乾同蟲乾（烏龜食嗰啲）」。

現時鴨仔已有5至7個月大，家中只剩下2隻，分別叫「爹哋」與「媽咪」，其餘已轉送給朋友收養。（網民Daisy授權圖片）

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現時鴨仔已有5至7個月大，但只剩下分別名為「爹哋」與「媽咪」的鴨仔，其餘已轉送給朋友收養。談及鴨仔名字由來，Daisy坦言現時身處外地，加倍想念父母，「改呢個名可以成日叫佢哋（父母）」，又指2隻鴨仔就如父母一樣，可以時刻陪伴着自己，而牠們亦非常乖巧，只有日間時份才發出叫聲，晚上會靜靜地睡覺。

網民看到Daisy養鴨的經歷都大呼感動，稱人在他鄉的確特別想念父母，感受到Daisy對母父的心意。網民亦大讚鴨仔很可愛，「白雪雪超乾淨」、「好有愛」、「希望佢哋健康長大」、「我都好想養呀」。

（facebook群組「巴打絲打Facebook Club」）