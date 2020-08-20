港人在英國│職場文化大不同　OT遲走反被照肺質疑工作能力

文：顧書維 （於國際顧問公司任職，現旅居英國） 來到英國之後，家人和朋友經常問我：工作辛苦嗎？老實說，要適應的文化確是不少，但如果論辛苦，遠不如香港，至少在英國，甚少OT。

1.慣了在港開OT的港人，來到英國第一件事要適應的是準時收工。（《無法成為野獸的我們》劇照）

根據統計機構Eurostat於2019年的數字，全職受聘的英國人平均每周工作42.5小時，略高於歐盟27國平均水平的40.9小時，以五天工作計劃，平均每天工作8.5小時，甚少OT。既然他們從不OT，為何也可以準時完成工作？相信是不少人的疑惑。

在此分享一次「奇觀」。話說初到倫敦工作，有次隨老闆去某大公司開會，採取開放式辦公室（Open Office）設計，就像不少初創企業般，大家可以隨時走去別人的位置交流，甚或開個小型會議。

那天我們連續與不同部門開會，最後一個會議在四時半開始，交流頗為愉快，然後，一到下午五點三十分，神奇一幕出現了──九成九的職員都站了起來，執拾個人物品，正式收工。

然後我察覺到氣場開始有變化，正與我們開會那兩三位員工，開始面有難色，我腦海馬上浮現「阻人收工猶如殺人父母」的念頭，眼見勢色不對，我也馬上結束會議，提議細節在他日再續，他們才鬆一口氣。

5. 筆者在英國工作時，體驗到「阻人收工猶如殺人父母」的感覺。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

過去在香港工作，多少有種鬥遲走（甚至鬥唔走）的文化，彷彿肉身留在辦公室愈久，就對公司愈有貢獻般。然而，如果在英國職場，如果員工經常遲走，大家會質疑：為何你在工作時間內未能完成工作？是否你的能力問題，導致效率如此低？

曾經聽過朋友的故事，他部門其中一個實習生，來自中國，崇尚「九九六文化」，明明在四點左右完成所有工作，都硬是要在工作留到七、八點左右，引來其他同事側目，終於有日她的Supervisor忍不住問，為何完全工作仍然不走，寧願在座位上呆等，她說出原委後，被上司「溫馨提示」一番，後來就不再出現「留守」到最後的光景。

此外，以我個人觀察，他們亦會善用午膳時間。不是每個辦公室都近商業大街（high street），外食遠不如香港般方便，大家寧願在自己座位上用膳，或者兩三個同事午餐小聚，食物選擇也會吃得比較light，三文治或者沙律，多數在15至30分鐘內完成，之後就馬上重返工作，吃得輕盈尚有個好處──下午不會飯氣攻心，昏昏欲睡，確保效率。

在外國，work-life balance不是企業吸引人才的口號，而是真正重視的價值。不少專家研究工作效率，發明各式各樣的productivity hacks，例如GTD、Bullet Journal、Pomodoro Technique等，為的就是讓大家可以更有效率地工作，而不是在永恆OT中輪迴。

至於放工後的時間做些什麼？就是平時small talk的談資了。