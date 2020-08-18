天文台熱門相關搜尋　CUSIS突然爆升　原來同中大學生Reg科有關

熱帶風暴海高斯逼近香港，天文台已發出三號強風信號，而署理高級科學主任江偉亦表示，發出八號烈風或暴風信號的機會增加。一聽到有機會「掛八號波」，不少人都即時到天文台的網頁查看風暴消息，然而數據卻顯示，「天文台」相關搜尋中，爆升的竟是「CUSIS」而非海高斯的資訊，究竟CUSIS與天文台有何關係？

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Google Trends數據可見，「天文台」一詞的搜尋熱度自昨日傍晚（17日）澳門率先掛一號風球時已增加，其後一度回落，至今晨天文台更新天氣預測，當時預料本港風勢會在今日較後時間逐漸增強，並考慮在下午至黃昏發出三號強風信號，引起市民關注熱帶風暴海高斯的消息，令「天文台」的搜尋熱度反彈，更達到7日內的最高峰。

CUSIS竟是升幅最高相關搜尋？

目前天文台已懸掛3號風球。每逢打風市民關注風暴資訊是正常不過的事，不過仔細看「天文台」一詞的熱門相關搜尋字詞，升幅最大的竟非與風暴有關的字眼，而是「CUSIS」，幅度更達1150%，其次才是「颱風路徑」及「天文台 熱帶氣旋路徑」等字詞。

「天文台」一詞的熱門相關搜尋字詞中，升幅最大的竟是「CUSIS」，而非與風暴有關的字眼。（Google Trends截圖）

CUSIS其實是中大學生信息系統的英文簡稱，系統整合了與學生有關的信息及服務，包括選科、轉移學分、獎助學金申請等。剛好今年第一學期的選科日於本月12、14及20日進行，不少學生都整裝待發，務求Reg（選取）或add drop（改選）到心儀科目，滿足學科要求之餘，又將時間表砌得實用，方便上莊拍拖做part time！

+ 6 + 5 + 4

學生們每次面對選科都如臨大敵，猶如打仗一樣，皆因部分科目非常熱門，click遲一秒也可能失敗，加上不時遇上「死ser」（伺服器失靈）情況，把握登入時間變成極度重要的事。

因此很多「老鬼」也教路，選科除了要有穩定網絡，亦要對準天文台時鐘的標準時間，以免慢人一步，打亂時間表編排，錯失美好的「day off」（休假）。這就解釋到，為何「天文台」的相關熱門搜尋中，升幅最高的是「CUSIS」而非風暴消息了。

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