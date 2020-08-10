教煮食YouTube頻道成疫市贏家　Day Day Cook粉絲急跌唔關煮食事

【新冠肺炎｜教煮食Cooking YouTube頻道】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，香港第三波疫情非常嚴峻，WFH （Work From Home）在家抗疫加上食肆晚上禁堂食令，在家煮食成熱潮，不少人上網搜尋食譜自學，令教煮食cooking的ＹouTube頻道成為疫市受惠一群。《香港01》參考香港首12大教煮食YouTube頻道數據，發現大部份粉絲數目都有顯著升幅，唯獨Day Day Cook（日日煮）卻大跌，原因卻與影片內容無關。

新冠肺炎疫情肆虐，巿民減少外出吃飯，令教煮食的YouTube頻道訂閱人數急升，圖為Day Day Cook（日日煮）的菜式「上湯蟹柳浸白蘿蔔」。（Day Day Cook YouTube頻道截圖）

本港7月初起爆發第三波新冠肺炎「疫情，不少人都要WFH在家抗疫，而政府7月13日宣布食肆晚市將禁堂食後，多個教煮食cooking YouTube頻道粉絲都有大幅增加，而政府於7月27日宣布把禁堂食令擴展至全日後，粉絲數目再有顯著變動，估計因很多人留在家煮食要搜尋食譜有關。

WFH在家抗疫，當然要煮好餸保持健康。（資料圖片）

以下圖表顯示，本港首12大教煮食cooking YouTube頻道過去30天粉絲數量變化，包括5分鐘DIY、點Cook Guide、老飯骨、張媽媽廚房、肥丁手工坊 Beanpanda Cooking Diary、職人吹水、Day Day Cook、天天相見廚房、玲子廚房、Cooking Passion、Jeffrey Fok霍哥哥、唔熟唔食Cook King Room等等，當中11個煮食頻道的訂閱人數都錄得正增長，其中天天相見廚房新增粉絲達3萬個。

惟Day Day Cook則「逆市」下跌，由前之的30天增加3000個訂戶，變成近30天流失6000訂戶，罕見出現負增長，相信主要原因是Day Day Cook創辦人朱嘉盈（Norma）可能出選立法會資訊科技界組別的消息有關，而朱嘉盈過往讚揚行政長官林鄭月娥及美心集團創辦人長女伍淑清的言論其後被翻出瘋傳，觸發部份網民「unlike」，令Day Day Cook的ＹouTube流失大量粉絲。

▼▼▼ 12個教煮食YouTube頻道粉絲變化（7月９日至８月６日）▼▼▼

▼▼▼ 12個教煮食YouTube頻道粉絲數字實際增減▼▼▼

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《香港01》之前參考Google Trends數據，發現「食譜」搜尋量與疫情嚴重與否有正比關係，亦可知道網民搜尋的食譜多與何種食物或食材有關，看看哪款同樣合你心水。

▼▼▼ 同場加映：15大搜尋食物食材▼▼▼

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餘下頭3位，可到此查看：

留家抗疫成主流 「食譜」搜尋熱度與疫情有關 盤點15個最熱分類