2020下半年四大星座會偷食？　天蠍座小心愛情騙子「只想玩弄你」

桃花運人人都愛，但對有伴者來說，已拒絕卻還不斷痴纏的爛桃花，反而令人避之唯恐不及！台灣塔羅牌老師艾菲爾就依太陽、上升，分析出下半年面臨出軌邊緣的前四名星座，另外，單身者上榜將會有艷遇降臨，供大家參考。

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第四名丶白羊座

下半年，土星、木星、冥王星皆齊聚在白羊的事業宮，這使你與對象都異常忙碌，被各自的工作、生活綁住手腳，聚少離多，而就在此時，過去曾與你曖昧過的對象、或是舊愛便很可能趁虛而入，鑽空隙想介入你與伴侶的感情，且對方又懂得抓住曾經與你共處過的回憶，來勾起白羊心底的懷念，讓白羊更是蠢蠢欲動。提醒你要識清什麼才是最重要的，免得一時做錯，最後才後悔莫及。

第三名丶巨蟹座

下半年，巨蟹座可說是桃花朵朵開，但這對有伴的巨蟹就是場考驗了，因為對方可不管你是否有伴，反正先追求再說，而且對方真的積極又熱情，各種求愛花招百出，還懂得抓住你容易心軟的點，適時在你面前示弱，簡直令你招架不住，倘若此時又剛好感情較不順，你便很容易被對方牽著鼻子走。提醒巨蟹要理性思考，該斷則斷，別花費太多心思在不必要的人事物上，反而忽略最珍貴的人了。

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第二名丶雙子座

雙子天生就不太懂得拒絕別人，而在下半年，雙子身邊有可能出現來找你幫忙的異性，對方的懵懂乖巧令你保護欲大增，加上一來一往的互動下，很容易就不自覺地與他擦出火花，一顆心悄悄地傾向他那邊而不自知。老師要提醒你，既然已經有伴侶了，那還是與其他異性保持該有的距離微妙，別因暫時的鬼迷心竅，而發生不該有的關係。身邊若有這個星座朋友，請你別忘了提醒他把持住！

第一名丶天蠍座

下半年，天蠍座的愛情可以說是多采多姿，但受到天王星逆行於「伴侶宮」的影響，這些對象不是只想玩玩的渣男渣女，就是根本不抱任何真心，只想玩弄你的身心。如果天蠍此時還看不清，便可能掉入愛情騙子所佈置的桃花陷阱裡，甚至伴侶更會發覺到你的異常，而找你興師問罪，有可能兩人關係就此產生裂痕。提醒天蠍必須割捨不該有的關係，才不會使原有的愛情受到影響。

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