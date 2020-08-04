12星座渣男排行榜！山羊獅子擔屎唔偷食？一個星座天生愛自由奪冠

第十二名、獅子座

獅子座在十二星座中出軌率最低，他們通常專一且長情，對於腳踏兩隻船這種事情非常不屑，自製力也很高，所以找一個獅子座男朋友準沒錯。

第十一名、金牛座

金牛座就是一個詞：極端。他們要麼愛你一輩子，要麼根本不愛你，對自己摳門，但對你花錢從來不會吝嗇，都這樣了，你還能說他渣嗎？

第十名、白羊座

白羊座心思單純，頭腦簡單，他們最不擅長的就是玩弄算計他人，他們也根本不屑這樣做，火象星座為人很正直這一點，是真的。

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第九名、山羊座

和山羊座談戀愛是很累的，因為你總是主動的那一方，不僅要主動，還要努力適應他們的怪脾氣。不過山羊座一旦認定了你，他們就不再變化了，他們認為要真的喜歡才能在一起。

第八名、處女座

處女座專一長情是真的，內心騷動也是真的，他們可以把自己的心思是隱藏一輩子，包括出軌這種事，就算精神出軌，身體也不會出軌。

第七名、水瓶座

水瓶座最擅長的就是不給面子，明知道到了該送禮物的節日，他們可以裝作不知道，明知道你在撒嬌在生氣，他們可以內心毫無波瀾，讓整個場面尷尬到不行。

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第六名、雙子座

脾氣來誰都管不了，這是他的天性，雙子座讓人又愛又恨，認真的時候也確實有個男朋友的樣子，但大多數時候因為他們的善變，還是很讓人擔心。

第五名、天蠍座

天蠍座愛一個人的時候真的很愛，可是如果他不想理你，你連個屁都不是，如果他不想哄你，你連呼吸空氣都是錯，這樣的反差誰能受得了？

第四名、天秤座

他們花心的本性就像狗改不了那啥，他越是在你面前一副乖巧懂事的樣子，他心裡越是有鬼，當你的天秤座男友在你面前變成乖仔的時候就要睜大你的眼睛好好看看了。

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第三名、巨蟹座

我喜歡大海，我愛過你。

第二名、雙魚座

一副人畜無害的雙魚座又悄悄爬上了前三名的寶座，也並不是毫無道理可言。比如他能和所有人搭上話，也能不拒絕所有人，這都是穩居前三的重要因素啊。

第一名、人馬座

放蕩不羈愛自由的人馬座，總是能把千言萬語匯成一句“關你屁事？”，也許射手男是愛你的，但他依然也是自由的，一顆自由的靈魂，怎麼甘願被禁錮？

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