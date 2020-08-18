心酸！7旬伯伯只包尿片獨留在家　外賣員超暖心舉動感動網民

現在的外賣員很多都是按單收人工，送得愈多單錢就愈多，因此很多外賣員都是匆匆忙忙的。台灣一名外賣員在社交平台分享日前送餐的經歷，當他上門時，客人很久都未應門，客人說他不在家由父親幫手開門，想不到門打開之後竟見一名老伯伯只是包着尿片，全身更有一陣臭味。外賣員意識到伯伯的困難後，作了一個暖心的舉動，令網民都非常佩服。

該名外賣員在Facebook群組「爆怨公社」發帖，表示日前中午去送餐時，他去一戶客人家的樓下，但過了一會都沒有人回應，他於是打電話聯絡客人，客人說他人在上班不在家，但父親在家，會幫手開門，外賣員於是再按一次，不過還是沒有人開門，直至等了一會兒，終於有人打開樓下大門。

樓主是一名外賣員，在社交平台分享日前送餐看到伯伯獨留在家的經歷。示意圖，非當事人。（資料圖片）

外賣員衝到5樓的單位，門沒有開，他於是按了一次電鈴，但一樣是過了一會都沒有人開門，外賣員稱當時已心想「家裏面是1000多坪（約3300呎）是嗎？走那麼久都還沒有走到門口？」

當門打開後，外賣員瞬間被震撼了，「門開了，映入眼簾的一幕，令我相當鼻酸」，原來開門的是一名大約70多歲的老伯伯，沒穿褲子，只穿着一件成人紙尿褲，更「散發出一股屎尿味」。樓主把食物交了給伯伯，看到伯伯舉步維艱慢慢轉身，於是迅速脫下鞋子，進去幫伯伯將食物放到餐桌上。

樓主自己近日也要在醫院照顧媽媽，因此希望公眾注意關心老人。（爆怨公社fb圖片）

樓主看出伯伯便溺了，眼神裏有些不好意思又尷尬。他估計尿片是伯伯兒子出門時，幫伯伯穿上的，但伯伯無法自己更換，想到伯伯應該十分難受，樓主主動提出為伯伯換尿布，「伯伯我來幫你換尿布好不好？我以前大學社團是老年長青服務隊的，你可以放心！」最後伯伯同意並道謝，弄好之後因為仍有其他客人的餐要送，樓主就匆匆離開了，但他對於能幫到伯伯心裏都很開心。

樓主最後提醒如果家裏有生病又行動不便的老人，無論如何都不應放他們一人在家，「萬一他們出事了你再多的後悔都沒有用」。

大批網民都讚樓主的舉動非常暖心，不過也認為兒子獨留父親在家中十分危險，令人難過：

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