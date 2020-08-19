用App買水餃要求「多豉油」　老闆豪送一大袋　網民：食完要洗腎

購買食物時遇到慷慨老闆當然是好事，但有時亦令人哭笑不得！台灣1名網民日前用手機程式購買水餃，備註寫道「醬油多一點」，沒料到收到食物時，竟然多了一大袋豉油，份量可能比水餃更多，令樓主無奈又好笑地說：「吃完應該可以洗腎了。」

台灣有網民日前以手機APP買水餃，並要求「醬油多一點」，結果老闆竟送了一大袋給他，份量看來可能比水餃更多，令人哭笑不得。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該名網民於facebook群組「爆廢公社二館」發文分享事件，指周日（16日）上班時透過手機外賣app點了1盒水餃，並在備註寫道「醬油多一點」。當外賣送到後，他看到多了一大袋黑色的東西，感到疑惑，以為是老闆好人多送了紅茶，沒料到竟然是豉油，從照片中可見，該袋豉油份量十足，甚至可能比整盒水餃還要多，大概可以當湯用作浸水餃。樓主笑稱，「貼心到看到它會怕」、「這樣以後就不敢備註了」，並笑道，「下次備註水餃多一點，會不會多送一包？」。

其他網民紛紛留言笑稱「工讀生吧……老闆要是知道包了一大包醬油出去應該會吐血吧！」、「可以好久不用買醬油留在冰箱以後慢慢用」、「你誤會了，那是一個月的量。老闆希望你每天都訂他的水餃」。

同場加映！（香港01製圖）

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