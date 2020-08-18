海高斯襲港｜天文台晚上掛8號風球　拆解網傳打風時間表可信度

【打風 / 颱風 / 海高斯】熱帶風暴海高斯逼近香港，天文台在下午2點20分發出三號強風信號，並指考慮晚上10時至午夜改發出八號風球。每逢打風，「貨櫃碼頭消息：晚上打8號」、「朝早7時就會落波」等訊息滿天飛，不少人都會轉發所謂的「打風時間表」，不過天文台早前就曾拍片澄清這些消息並不可信，又解釋颱風來到時，發布訊息的既定機制究竟是怎樣！

天文台在下午2點20分發出三號強風信號，並指考慮晚上10時至午夜改發出八號風球。（盧翊銘攝）

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又收到「掛波時間表」或「貨櫃碼頭消息」？千萬不要相信了！天文台早前一集的《氣象冷知識》澄清指，坊間流傳任何行業或界別的獨家消息都不可信，而天文台在發布熱帶氣旋訊息時，一直都有一套特定機制。即刻睇下天文台點解釋↓↓↓

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天文台發布熱帶氣旋警告訊號同「預警八號」特別報告又有咩意思？↓↓↓

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如果想及時收到颱風資訊，最直接的方法就是安裝「我的天文台」應用程式，或登入香港天文台網站，當中設有「熱帶氣旋位置和路徑圖」、「熱帶氣旋路徑概率預報」及「定點降雨預報」服務。即睇查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學↓↓↓

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同場加映：「李氏力場」係咪真有其事？ ▼▼▼