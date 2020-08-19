鑽石有幾堅硬？　液壓機實測受壓磅數　網民笑：呢個實驗好值錢

鑽石被譽為世上最堅硬的礦物，即係有幾硬？YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」嘗試用液壓機向三小顆鑽石「施壓」，實測到底幾多磅壓力才可以壓碎鑽石，網民笑言這個實驗認真值錢！

YouTuber找來三粒體積相若、未經琢磨的的正方型鑽石。（YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」影片截圖）

YouTuber找來三粒體積相若、未經琢磨的的正方型鑽石，鑽石體積當然微小，否則真是暴殄天物。液壓機慢慢向下壓，畫面右上方同步顯示壓力磅數，第一顆鑽石足足承受了677公斤（1492磅）的壓力才被壓碎；第二顆鑽石只需400公斤（880磅）的壓力便被壓碎，最後一顆鑽石則堅硬一點，挺至428公斤（943磅）的壓力便抵受不住，整顆被壓碎。

其實早於2016年，這個YouTuber大叔稱收到珠寶商送來一顆1.2卡鑽石給他測試。實驗開始前大叔還開玩笑說：「他們說鑽石是恆久的，即是有多久？」液壓機緩緩壓下，不消一秒鑽石那顆1.2卡鑽石已被壓成白色粉末，鏡頭外隨即傳來大叔老婆的大笑聲，大叔宣布鑽石還是不及液壓機堅硬。

（YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」）