妻駕車誤闖平交道　火車迎面撞　羅馬尼亞男歌星死亡直播

羅馬尼亞的29歲流行歌手普斯裘（Tavy Pustiu）上周六（15日）由24歲妻子駕車一起外出，期間他邊抽煙邊用手機開直播跟粉絲互動，豈料妻子誤闖火車平交道，座駕遭被疾馳中的火車撞上，普斯裘當場身亡，其妻仍在跟死神搏鬥。

事發於普拉霍瓦縣（Prahova）普洛耶什蒂市（Ploiesti）的一個火車平交道口，當日普斯裘由妻子駕車一同出遊，他坐在司機位旁邊開直播，悠閒地抽著煙及跟隨輕快的音樂擺動身體，突然，他一臉驚恐地望向自己的左邊並尖叫，接著畫面中斷，變成一片黑屏；一列火車直撞上夫婦二人的白色私家車，普斯裘的一側被撞至毀爛，安全袋彈出，他當場死亡，擔任司機的妻子則命危。

網民留言形容事發畫面令人非常震驚，「這太可怕了，簡單是死亡直播」、「想不到這就是二人生前最後的影片」、「在副駕駛席上做直播開音量說話，一旦影響到司機的判斷和專注力，車禍就只是時間問題」。

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當局接報後派人前往肇事現場救援，發現私家車身被嚴重接毀及變形。警方發言人指出，事故與違反交通規則有關，普斯裘的妻子當時闖進了火車平交道，因來不及躲避而導致車禍。

大概在一個月前，普斯裘曾在Facebook留言：「終有一日，錯誤的列車將載你到正確的目的地。」如今回看，實令人倍感希唏噓！