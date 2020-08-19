海高斯襲港｜颱風上班搜尋量爆升　盤點港人打風返工10大名場面

【颱風海高斯 / 颱風上班 / WFH】吹襲香港的颱風海高斯，正帶來狂風大驟雨及雷暴，天文台凌晨更發出2020年第一個9號風球，早上仍一度懸掛8號風球，但有趣的是，《香港01》從Google Trends數據見到搜尋量爆升的不是防風措施，而是颱風下上班的相關指引等資料，看來不少打工仔女在打風期間仍非常關注上下班問題。

颱風海高斯來勢洶洶，天文台更一度發出9號風球並懸掛數小時，自然令「颱風」引起關注。

（天文台）

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《香港01》從Google Trends數據見到，「颱風」搜尋熱度過去1天（8月18日至8月19日）明顯急升，至今日凌晨到達高峰。

值得注意的是，「颱風」相關搜尋爆升最多的並非防風措施，而是「颱風 上班」，估計與今年疫情下很多打工仔都WFH（在家工作），關注8號風球下WFH上班安排，以及不少人仍要冒着風雨上班有關。

除了「颱風 上班」，原來連這件事都引起了港人關心！

爆升最多的「颱風」相關搜尋如下▼▼▼

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按圖看那些年10個打風名場面 ▼▼▼

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