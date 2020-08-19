海高斯襲港｜颱風上班搜尋量爆升　盤點港人打風返工10大名場面

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【颱風海高斯 / 颱風上班 / WFH】吹襲香港的颱風海高斯，正帶來狂風大驟雨及雷暴，天文台凌晨更發出2020年第一個9號風球，早上仍一度懸掛8號風球，但有趣的是，《香港01》從Google Trends數據見到搜尋量爆升的不是防風措施，而是颱風下上班的相關指引等資料，看來不少打工仔女在打風期間仍非常關注上下班問題。

颱風海高斯來勢洶洶，天文台更一度發出9號風球並懸掛數小時，自然令「颱風」引起關注。

（天文台）

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《香港01》從Google Trends數據見到，「颱風」搜尋熱度過去1天（8月18日至8月19日）明顯急升，至今日凌晨到達高峰。

值得注意的是，「颱風」相關搜尋爆升最多的並非防風措施，而是「颱風 上班」，估計與今年疫情下很多打工仔都WFH（在家工作），關注8號風球下WFH上班安排，以及不少人仍要冒着風雨上班有關。

除了「颱風 上班」，原來連這件事都引起了港人關心！

爆升最多的「颱風」相關搜尋如下▼▼▼

同場加映：打風無阻港人上班　盤點打風經典名場面

其實打風8號年年有，要數近年最令人印象深刻的，必數超強颱風「天鴿」，「山竹」。不過無論風雨多強，都無阻香港人上班決心，下列打風名場面，大家又記得嗎？

按圖看那些年10個打風名場面 ▼▼▼

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更多詳情：【颱風鸚鵡】10個經典打風場面　白領森林返工　阿伯水浸歎咖啡

同場加映：電腦/手機App check颱風強度 　天文台拆解護港「力場」真身

要知道颱風有多強，可從它的路徑、風力等資料探知一二，方法如下。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於「李氏力場」真身，可看此：

颱風襲港掛8號　教你查颱風強度　天文台拆解護港「力場」真身

海高斯風球丨落波後咩情況唔使即刻返工？　要睇勞工處呢項指引
海高斯襲港｜天文台料晚上改掛8號風球　拆解風球真身原來長這樣
黎瑞恩眼生蛇險毀容！中招手尾長　即睇生蛇病徵、預防及治療方法
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