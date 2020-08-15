香港有毒植物圖鑑｜嚴選10大有毒植物　水仙、夾竹桃超毒｜附療法

【香港有毒植物圖鑑】近日美國多名巿民收到聲稱來自中國的神秘種子包裹，當中包括疑似是有毒植物「大豬草」，事件引起熱論，因身體接觸大豬草後可能引致皮膚起水泡，甚至出現三度燒傷，如觸及眼睛更可能導致永久失明。其實不少植物外表「善良」，實質暗藏毒性，而香港常見的植物中亦不乏「毒物」，例如藝人馮盈盈與戴祖儀今年5月在街上與一種粉紅色花拍照後，翌日出現頭暈嘔心狀況，其後才發現該種植物是有桃的夾竹桃。
醫管局毒理學參考實驗室於2016 年製作《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》，詳細介紹117 種出現於香港郊野地區的有毒植物，《香港01》記者嚴選10種巿民最常見、最貼身的有毒植物作介紹，當中在新年必備、氣味清幽的水仙，少於一個鱗莖已可引發中毒，過去亦曾有巿民誤吃中毒，因此大家要小心提防，看到有毒花卉或植物，切記只能觀賞，不宜褻玩或隨便放入口！
藝人戴祖儀於今年5月站在粉紅色花叢拍照，稱在香港看到櫻花，其後才發現是有毒的夾竹桃，自認是錯誤示範，呼籲大家不要學她去拍照。（戴祖兒ig圖片）
香港植物種類繁多，但如果不少心觸碰到有毒性的品種，輕則中毒惡心、嘔吐、腹瀉，重則可以致命！以下是《香港01》記者從醫管局《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》嚴選出本地10大常見有毒植物作介紹，當中不包括一般人可食用的果實，但巿民常見的水仙、紅杜鵑、牽牛花、含羞草等亦有毒，胡亂觸碰或食用恐有危險，大家宜小心處理！
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