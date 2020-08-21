【搵工】超荒謬見工面試經歷　被問有冇奧運金牌　被HR懷疑吸毒

【畢業生/求職/搵工/面試】又到畢業生找工作的季節，面試通常都是求職過程中重要一環，但人揀工工揀人，不同公司都有特別的面試要求。近日連登網民就此話題展開熱烈討論，大談見工時曾遇過最騎呢的經歷，如有人要先除鞋入內，亦有人試過即場試車，本文就嚴選出當中20個最荒謬的見工經驗！

又到畢業生找工作的季節，面試通常都是求職過程中必經的環節。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民在連登討論區發文，拋磚引玉下分享自己的見工經歷，指一入到面試室時，對方即非常坦白，「其實我覺得你開價同我理想差幾遠，不過我都想見下你」，令他相當無奈，帖文隨即引起熱議。

其他巴絲打都踴躍分享自身經歷👇👇👇

+ 27 + 26 + 25

不過不只是見工者感荒謬，有時面試官同樣遇到很多奇怪求職者👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

同場加映：有連登仔分享WFH到老細都唔記得咗自己😂😅👇👇

該網民在連登討論區以「好不安！ wfh到老細同事唔記得咗我」為題發文，指自己年初新入職，因公司實施在家工作安排，每月有幾位同事都可全時間留在家，樓主則在4月時有幸被選中，沒想到這卻是怪事的開始……

+ 12 + 11 + 10

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

👇👇公司可以幾落後？網民爆笑自爆：20年歷史辦公枱你用過未？👇👇

+ 17 + 16 + 15