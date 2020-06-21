見工被問「有男友嗎？」　女生煩惱點答先啱　網民拆解背後含意

有台灣女生近日連番見工，都被問同一問題：「你有男友嗎？」，不知該如何作答的她在討論區Dcard發帖，引來網民熱烈回應，不少人都認為照事實答已可，有職場達人解釋僱主問及有關問題，或是想了解或聘用者背景，尤其是女員工日後會否有結婚或生育計劃，因有關情況可能影響工作安排，勸她不用太緊張。

有女生近日見工時常被問有否男友，令她不知應如何回答。（《29+1》劇照）

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「這陣子面試過不少家公司，在面試過程中，真的很討厭被詢問說是否有男友？」樓主直指這並非個別公司的問題，而是不同僱主都有這樣問她，令她不知道應該答有還是沒有，「個人覺得詢問是否已經結婚成家就算了，而且工作歸工作，這問題完全不在領域範圍內啊！」

不少網民都指見工時被問感情狀況十分普遍，不少職場新鮮人擔心如答有，未來上司或會覺得自己情緒可能受感情狀況影響，結果放棄取錄，惟也有人覺得，如答沒有，對方或覺得自己人緣欠佳，如日後被揭說謊更影響印象。有人笑言答曾交過男友但現在單身最穩陣，反正答案眾說紛紜，各人自有各人見解。

有女生近日見工時常被問有否男友，令她不知應如何回答。（《無法成為野獸的我們》劇照）

有職場老江湖笑言，遇有關問題反代表求職者可能獲聘，但尤如女友和媽媽掉水中先救誰一樣，這問題沒有標準答案，建議求職者也不宜弄虛作假，「有就有，沒有就沒有，沒有必要說謊！」有人解釋不少僱主如有意聘請求職者，都會想更了解對方背景，尤其是女生，因其結婚或生育計劃可能會影響日後的工作安排，例如出差等。

也有網民坦言僱主也可能是擔心聘任了女生後，才剛熟習工作的她或因結婚而離職，又或是日後生育又需要請產假，對公司而言均是成本的考慮，故可能會想了解深一點再作決定。

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