好人好事｜港女搭的士遺銀包鎖匙　司機路不拾遺交警署　網民激讚

貴重財物須時刻跟身，但人生總會遇上一次「大頭蝦」經歷，最近就有網民表示乘搭的士時拾獲上一手乘客的銀包與鎖匙，樓主於是好心通知的士司機，希望他代為交還，又於facebook上載相片，靠網絡力量聯絡失主。結果在一眾網民熱心轉發帖文下，樓主成功找到對方，該失主更稱的士司機早把銀包及鎖匙一同交給了警署，現時已物歸原主，獲不少網民力讚是好人好事。

樓主稱昨午（19日）於屯門工業區乘截的士，上車後發現一黑色銀包及一串鎖匙竟被遺在後座。（facebook群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

該網民最近於facebook群組「香港失物報失及認領群組」撰文尋失主，樓主稱昨午（19日）於屯門工業區乘截的士，上車後發現一黑色銀包及一串鎖匙竟被遺在後座，樓主見狀即通知司機，希望他代為交還。

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相中可見，銀包內有8張500元紙鈔共4000元現金，更有信用卡及身份證等，樓主於是得悉失主是位姓黃的女士，他又解釋當時已取得司機的電話，希望在網上能聯絡對方。

結果帖文獲得不少網民熱心轉發，但樓主稱其實當晚有部份人試圖冒認失主，但因為未有看清失主的身份，唯有再次聯絡司機詢問失主的身份證號碼，免被其他人有機可乘。

結果皇天不負有心人，失主終在凌晨時份聯絡樓主，稱其銀包及鎖匙已被司機送到警署，最後亦成功認領，而銀包內財物完好無缺。樓主又向網民表示：「多謝各位嘅分享，事主已經拎返啦。」

失主後來回覆《香港01》指，當時乘搭的士只顧着身旁的寵物貓，至回家後才發現遺留銀包及鎖匙，即打電話報失信用卡。相隔不久，便收到警署電話稱的士司機拾獲了銀包及鎖匙，並通知她前往認領。最後趕到去警署時，卻發現司機早已離去，未能親身致謝。

她續稱事後才知道facebook曾出現尋失主啟事，當刻知道有很多好心人幫忙，非常感動，坦言：「好多謝司機，po主同網友幫我搵銀包。我完全感受香港係人間有愛。」

大批網民留言力讚好人好事，「多謝你同個司機」、「好人一生平安」、「好彩遇到你咋」、「好人好事，畀個讚先」、「冇唔見嘢就好啦」。

（facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

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