的士跌銀包追車取回　港媽見司機奇怪反應　離開驚覺失$1000現金

搭車遺失東西不是每次都能遇到好心人，有市民最近分享跌銀包的經歷，表示昨晚（16日）遺留銀包在的士上，雖幸運地追上的士，但司機卻從放零錢的地方拿出事主銀包，又否認一早知情，急急腳開車離開。事主後來打開銀包，發現1000元現金不翼而飛，故發文提醒其他乘客小心。

港媽昨晚（16日）與兒子搭的士，下車時遺留銀包在副駕駛座，2人後來追上的士，卻發現司機早將銀包放在擺零錢的地方。（《降魔的》劇照）

事主昨晚在facebook群組發帖親述經過，指晚上約9時與兒子在旺角登打士街搭的士，約10分鐘後在土瓜灣洋葵樓巴士站下車，未幾發現不慎將銀包留在車上，幸好的士在附近交通燈位停下，兩母子成功追上。

當事主告知司機自己在副駕駛座跌銀包後，卻發現對方從擺放零錢的地方拿出銀包，並一手掉到乘客位，兩母子見狀「打咗個突」，質疑司機「收得埋即係一早知啦」，惟對方堅稱不知道是物主是誰。事主因感到奇怪，便拍下的士司機證，對方在轉燈後亦飛快開車離開；當事主打開銀包，1000元現金已不翼而飛，讓她驚呼：「無諗過咁快手㗎！一心諗住拎得返銀包就算好彩！」

司機表示不知道銀包是事主遺失，並在歸還後急忙開車離開，港媽後來發現銀包內的現金全失。（資料圖片）

事主稱昨晚已經報警，希望藉親身經歷提醒其他乘客搭的士時注意財物。不少網民替事主感到不忿，但認為拿回證件已是不幸中的大幸，「錢事少，搞證件麻煩」，「下次小心啲，唔係下下咁好彩」。

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