睡醒仍疲倦關睡姿事　呢個姿勢最放鬆　側睡人士緊記2個重點

人類每天平均睡6至8個小時，一旦睡姿不正確，不單影響睡眠質素，長期下來更會損害骨骼和肌肉。台灣YouTube頻道「三個字SunGuts」曾製作影片，大談側睡、仰睡和趴睡的注意事項，避免大家一覺醒來，身體反而更疲倦。

在側睡、仰睡和趴睡之中，仰睡最能放鬆身體。（YouTube「三個字SunGuts」影片截圖）

台灣物理治療師「三個字SunGuts」指出，在3種睡姿之中，仰睡最能放鬆身體，因為身體能夠躺直，脊椎兩側的肌肉亦毋須出力。不過，習慣仰睡的人仍要注意枕頭和床褥的選擇，例如頸部必須靠到枕頭，絕不能懸空；床褥也不應太軟，最好用手壓床時只下陷2至3厘米，否則可令睡覺時脊椎變彎，造成椎間盤凸出或脊椎兩側肌肉繃緊。

至於側睡，從骨骼肌肉角度而言，由於肩膀的距離造成頸部側向一邊，除非使用較高的枕頭，否則會「瞓捩頸」。影片亦建議人們側睡時，可在雙腿之間擺放枕頭，以支撐上面的腳，避免腰部變彎。

「三個字SunGuts」表示，因為趴睡時頭部必須側向一邊，使頸部一側繃緊，從而影響頸椎，繼而造成「瞓捩頸」，因此除非是睡在像美容床或按摩床等有洞的床，否則切忌趴睡。

【本文已獲「三個字SunGuts」授權刊登。】