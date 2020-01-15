台媽出賣阿仔超高難度騎呢睡姿　網民讚功力高深：結婚影片可以用

有養育兒女的爸媽想必都很有感，小孩子總是精力旺盛，不過一旦體力耗盡，想睡的時候也是不分場合，說斷電就斷電。台灣有位媽媽就分享了自己兒子睡覺的照片，但由於睡姿太奇葩，讓許多網友看了忍不住笑翻。

台媽拍下兒子的高難度騎呢睡姿（點圖放大）↓↓↓

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一位台灣媽媽近期在爆廢公社出賣自己兒子的睡相照，只見照片中兒子似乎玩累了，碰到沙發倒頭就睡，但下半身兩腿不但沒伸直，甚至右腳還懸在空中，即便如此兒子仍然不受影響睡得香甜，讓媽媽馬上拍下這有趣的畫面，並笑回「希望兒子長大不會恨我，睡這姿勢真的有練過」。

照片引發許多網友熱烈討論，認為兒子睡姿功力高深，「好強」、「睡夢羅漢現真身」、「厲害了，筋骨好」、「這個不讚不行，厲害」，其他人也被兒子圓滾滾的肚子吸引目光，「只有我發現肚子很大嗎？」、「那個肚子好Q啊」、「肚子有亮點，我看錯重點」，大家更周到的幫兒子想好照片將來能使用的場合，「這個結婚影片可以用，一定要留著 」、「一定要留一些隱藏版，將來的婚禮影片才有看頭」、「可以在他結婚的時候給大家看」。

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