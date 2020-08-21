荃灣衣食娛樂乜都有！連登仔點評荃灣3大優點：諗唔到理由要離開

【荃灣/衣食住行/方便】香港四通八達，但部分地區規劃或未及完善，令不少人居於美食沙漠或必須「出城」才能買到生活所需。有居於荃灣的連登網民昨日發文，數出荃灣3大優點，直言「發覺荃灣幾乎乜X都有」，能滿足衣、食、娛樂等大部分生活需要，根本不需到其他區。

荃灣擁有「天橋之城」之稱，有連登巴打大讚區內乜都有，能滿足衣、食、娛樂等大部分生活需要。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

居於荃灣的連登網民日前以「荃灣X發覺根本逃離唔到荃灣嘅魔爪」為題發文，稱雖然荃灣已「行到厭晒」，有時周末也想到其他區逛逛，但卻「發覺荃灣幾乎乜X都有，根本唔使出去」。該名巴打列出荃灣的3大優點，直言如非有特別需要到某一餐廳或店舖，「根本諗唔到理由要離開荃灣」，引來其他巴絲打熱議。

1.飲食

民以食為天，如長期無啖好食真的難以令人願意長留在社區內。樓主指，荃灣或未能稱為美食天堂，但勝在選擇夠多，「中、日、韓、台、東南亞、意、美、港」樣樣有，小店或連鎖店也有，想放題或唱K也可到大鴻輝中心，「基本上你想食乜都有」，絕非美食沙漠。

樓主指，荃灣或未能稱為美食天堂，但勝在選擇夠多。（資料圖片）

2.娛樂

放假不想跨區，居住的地區必須有好的娛樂配套。樓主指，荃灣單是戲院也有至少兩間，為人父母的也不用擔心，因區內有全港最大嘅冒險樂園，年輕一族也能去南豐紗廠，「文青打卡一流」，故不用離開荃灣也能打發時間。

3.購物

香港人最喜歡Shopping，樓主表示荃灣在不用行地面已能到達3大日式超市，傳統街市亦有楊屋道和街市街。衣服方面各種風格也有，「你要日系GU、Uniqlo，歐美American Eagle、pull&bear」。另外家品可到宜家傢私、文具和書籍可到誠品及中南、電腦及遊戲用品可到荃豐中心、與小朋友相關的物品則有整個愉景新城，而南豐中心也有多間診所和烘焙用品店，基本上已覆蓋所有生活所需。

同場加映：更多駕駛知識！（香港01製圖）

↓↓↓網民嚴選最地獄返工地點 數碼港機場非最慘 有一區獲壓倒性認同↓↓↓