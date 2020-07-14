荃灣夾公仔店貓貓被偷片段曝光　店主懸紅10萬元　警拘少婦與女童

對於寵物主人來說，毛孩走失或偷走是最痛苦的事。早前有網民在荃灣花園商場1間夾公仔店發現夾公仔機內竟有一隻貓，惹虐貓疑雲，後來才揭開貓咪身份是店貓「GetGet」。 近日該店店主於facebook群組「走失協尋(狗/貓)香港 LOST AND FOUND (DOG & CAT) HONG KONG」發文並貼出閉路電視片段，稱GetGet疑被一家三口強行放進手推車帶走，令他非常擔心，已報警及懸紅最多10萬元尋找愛貓。警方接報調查後，今早在葵涌區一單位將GetGet救出，並以涉嫌盜竊拘捕39歲女子及13歲女童。

荃灣花園商場1間夾公仔店的店貓「GetGet」近日疑被偷走，店主公開閉路電視片段，可見貓咪疑被1名少婦及2名同行小童帶走。（受訪者提供）

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警方表示，荃灣警署昨日凌晨1時接獲27歲姓葉女子報案，指於本月11日下午5時45分，在其荃灣青山公路荃灣段12號1個商場內的店鋪飼養的1隻貓不見了，懷疑被2名女子盜去。警方今早於葵涌區拘捕分別39歲姓紀女子與13歲姓吳女童，她們涉嫌盜竊被帶署調查。報案人已獲安排領回貓隻，案件現交由荃灣警區刑事調查隊第3隊跟進。

GetGet失蹤期間，牠被偷走經過的相片及影片在網上瘋傳，網民都希望牠能及早回到主人身邊。貓主接受《香港01》訪問時表示，GetGet於上周六（11日）下午約5時40分被帶走，他發現時已即時報警，正等待進一步調查，懷疑偷貓者是居於荃灣或大窩口的街坊。

從閉路電視片段可見，事發時1名身穿藍色上衣及短褲的婦人，帶同分別年約10多歲的女童及4歲的男童進入店內，當時3人並無異樣，亦沒有刻意掩飾身份，而店中仍有其他客人正在夾公仔。

GetGet被偷過程逐格睇↓↓↓

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2名小童先與躺在地上休息的GetGet玩了一會，其間可看到GetGet一度跑走，惟2童繼續尾隨。另一片段則看到，婦人拖着手推車設計的保溫袋在店內東張西望，疑留意店內閉路電視位置，之後站到店內角落。她之後與同行女童蹲於公仔機前作掩飾，合力將GetGet放進保溫袋內，當時男童亦走近查看。3人偷貓後拉上拉鏈，拖着手推車離開。

貓主指出，翻查閉路電視後，發現偷貓過程不足5分鐘，認為帶同小童偷貓的行為非常可恥，稱GetGet猶如其子女一樣，明言：「我一定會用生命去搵你！」因此他發出尋貓懸紅，獎金為$2000至最高$10萬，期望可得到更多GetGet的消息。

貓主其後再更新帖文，表示收到消息得知疑似偷貓者的住址，在警員的陪同下上門了解，一開門便發現GetGet在屋內一個貓籠裏面。最終警員以以涉嫌盜竊當場拘捕2名女子，同時將GetGet救出帶到警署。

GetGet一向是受歡迎的「貓店長」：

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