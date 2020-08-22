颱風後海上遍布垃圾　熱心男女划獨木舟執到15袋：做得幾多就幾多

颱風海高斯周四（20日）凌晨吹襲香港，狂風暴雨之餘海面更翻起巨浪，有網民近日於facebook上載相片，表示每次颱風過後，都會有大量垃圾於海中漂浮，甚至沖上岸邊，於是伙同女友人自發划獨木舟出海清理垃圾，為保護大自然盡一份力。不少網民大讚樓主與友人都非常熱心，高呼：「多謝你哋呀！」

樓主表示每次颱風過後，大量垃圾在海中漂浮，甚至沖上岸邊，於是伙同友人自發划獨木舟出海清理。（facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

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網民於facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」上載相片，表示日前與女友人自發到西貢三星灣一帶清理岸邊及海上的垃圾。樓主解釋，其實每次颱風亦造成大風大浪，不少在岸邊的雜物沖出海中心，甚至本來埋在海底中的垃圾更因此捲上岸邊，污染環境。下載「香港01」App ，即睇城中熱話樓主續稱，當時一望往海面即見到有不同大小的垃圾在水面漂浮，例如食物包裝袋、膠桶、尼龍袋，在岸上更見一堆破碎粒子與細沙混合，情況非常惡劣。他坦言這些垃圾長期對海洋生物造成不可彌補的破壞，「牠們（海洋生物）在水中生活，無可避免隨着海水吃了這些海洋垃圾，引致痛苦、傷害、死亡」。

樓主解釋，每次颱風帶來大風大浪，不少在岸邊的雜物沖出海中心，甚至連本來埋在海底中的垃圾更因此捲上岸邊，污染環境。（facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

樓主表示，與女友人划獨木舟出海，總共收集了15袋垃圾，全部包裹好再送到垃圾收集點。他指未來會持續執垃圾行動，「深深感到生命中的無奈，為了減少傷害，我們將抱着『愚公移山的精神病』，做得幾多就幾多，繼續出發清理郊野海洋垃圾」。

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不少網民力讚樓主與女友人為大自然出心出力，「好人一生平安」、「多謝你哋嘅付出，辛苦晒」、「希望大家一齊愛護大自然」、「感謝默默付出」、「想同你哋一齊執」、「好心好報」。

（facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

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