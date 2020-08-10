【好人好事】將軍澳小夏威夷山徑滿垃圾　熱心山友自發清理獲激讚

自己垃圾自己帶走，是行山必然守則，不過自新冠肺炎疫情爆發後，部份人為求呼吸新鮮空氣上山，結果卻罔顧環境亂拋垃圾，情況令人擔憂。有網民近日於facebook上載相片，大讚有山友最近在將軍澳小夏威夷山徑自發清理垃圾，熱心行為令人動容，「我見佢已經2次上落了」。

有網民近日大讚有山友最近在將軍澳小夏威夷山徑自發清理垃圾，熱心行為令人動容。（fb群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」圖片）

該網民近日於facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」上載相片，表示不少人走到將軍澳小夏威夷山徑享受大自然風景，但有人無視限聚令，帶同一批人上山，反而有位山友卻默默在山徑沿途清理垃圾，相信是得知不少人亂拋垃圾，又無人理會，於是獨身一人自發幫忙。

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相中可見，該男士兩手拿着2大袋垃圾，樓主更表示：「我見佢已經2次上落了。」相信該山友不時主動幫忙清理山上垃圾，樓主亦大讚他有愛心。不少網民留言表示該男士非常熱心，為大自然作出很重要的貢獻，「多謝佢，好人有好報」、「好人好事呀」、「辛苦晒佢」、「我都想幫手呀」。

不過亦有網民指自私的人太多，要減少垃圾其實要靠自律，「提佢地帶走垃圾仲好啦」、「而家每座山都好多垃圾」、「講到尾，啲人自私起上嚟都阻唔到」、「教育真係好重要」。

（facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」）

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